Сырский принял решения по Курской области

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский рассказал о своей работе с войсками, которые вторглись в Курскую область. Он поделился этой информацией в своем Telegram-канале 20 октября.
«Я посетил части и подразделения, действующие в Сумской и Курской областях. Работал напрямую на командных пунктах бригад», — написал он.
Командиры бригад ВСУ доложили Сырскому о своих действиях и предложили планы на будущее. Главком также сообщил, что принял несколько важных решений.
«Учитывая оценку обстановки, принял ряд решений», — написал главком ВСУ
Также Сырский признал преимущество российских военных по технике и количеству людей.
Ранее силовые структуры сообщали, что подразделения ВСУ спешно покидают свои позиции и убегают по полям от российских военных в направлении Курской области.
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Лия Мурадьян