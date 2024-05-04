«Он должен сознаться»: На Украине Зеленского уличили в утаивании правды от народа

Президент Украины Владимир Зеленский не договаривает о реальном положении ВСУ на полях СВО, об этом сообщил бывший генеральный прокурор и экс-глава МВД Украины Юрий Луценко в интервью для экс-депутата Рады Борислава Березы.
Бывший чиновник считает, что Владимир Зеленский и высшее руководство Украины должны честно признаться, что у ВСУ не хватает боеприпасов и личного состава, а сама армия сейчас находится в «критическом положении».
По его словам, на тех участках, где российская армия ведёт активные наступательные действия, Вооружённые силы Украины укомплектованы лишь на 40 процентов.
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«Я до сих пор считаю, что он должен сказать честно цифру погибших, чтобы дать определенный шоковый импульс украинскому обществу», — заявил Луценко.
По его словам, на тех участках, где российская армия ведёт активные наступательные действия, Вооружённые силы Украины укомплектованы лишь на 40 процентов.
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Евгения Парфентьева