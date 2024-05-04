Российская армия поразила 380 целей ВСУ

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Вооруженных сил России (ВС РФ) Александр Савчук заявил, что российские войска выявили и поразили 380 целей Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает РИА Новости.
По словам Савчука, за сутки бойцы Вооруженных сил России атаковали 380 объектов ВСУ, в том числе 12 баз. Также российские войска атаковали склады с боеприпасами и около 100 позиций полевой артиллерии.
Ранее стало известно о воздушной тревоге в двух регионах Украины.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее стало известно о воздушной тревоге в двух регионах Украины.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Александр Климов