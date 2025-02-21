Социальные гарантии для военнослужащих: статус ВБД, выплаты и льготы для бойцов СВО и их семей

Видео: Минобороны РФ
Государство заботится о военнослужащих и их семьях, предоставляя целый пакет выплат и льгот. Подробнее об условиях заключения контракта с Минобороны РФ в Московской области рассказывает «Радио 1».
Выплаты и социальные гарантии
Контракт с Минобороны можно заключить на один, три или пять лет. Жителям Подмосковья при подписании контракта с Минобороны РФ единовременно выплачивается 1,9 млн рублей, а также федеральная разовая выплата в размере 400 тысяч рублей. За выполнение боевых задач в зоне СВО предусмотрена ежемесячная зарплата. На ежемесячную выплату в размере 204 тысячи рублей могут рассчитывать рядовые. Сержанты получают от 232 тысяч рублей.
Дополнительно выплачиваются 8000 рублей за каждые сутки участия в активных наступательных действиях. Еще 50 000 — за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов. В случае захвата или уничтожения вражеской боевой техники выплачивается от 50 000 рублей. В Подмосковье перед отправкой в зону спецоперации бойцы проходят качественную боевую подготовку, получают лучшую экипировку, а также обеспечиваются качественным взаимодействием с родственниками.
Выплаты за награды в зоне СВО
За получение наград военнослужащие получают отдельные выплаты. Так, за поощрение российским правительством положен один ежемесячный оклад, а за поощрение президентом РФ – два. Три оклада заплатят за присвоение почетных званий РФ и награждение знаками отличия РФ, а за награждение орденами и медалями РФ положено пять окладов. Кроме того, Героям России ежемесячно выплачивают 89 675 рублей.
Также президент России Владимир Путин подписал указ о новых доплатах военнослужащим с марта 2025 года. Этот документ стал важным шагом в поддержке участников СВО. В рамках указа предусмотрены ежемесячные надбавки в размере 30 тысяч рублей, дополнительные выплаты за ордена и медали, а также налоговые льготы для семей участников СВО.
Списание долгов для бойцов СВО
Судебные приставы могут списать военнослужащим долги по просроченным кредитам на сумму до 10 млн рублей. В том числе — по ипотеке. Услугу могут получить граждане, заключившие контракт с Минобороны с 1 декабря 2024 года на срок свыше года. Также участникам СВО предоставляются кредитные каникулы и освобождение от уплаты налога на имущество и приостановление по судебным делам. За военнослужащими сохраняется рабочее место на весь период действия контракта и три месяца после его окончания.
Статус ветерана боевых действий
Все бойцы, принимающие участие в зоне спецоперации, получают статус ветерана боевых действий, который предполагает отдельные выплаты и льготы. Так, ежемесячно выплачивается от 2,4 до 3,9 тысяч рублей.
Также положена компенсация за жилое помещение и капремонт в размере 50%, бесплатный проезд, психологическая помощь, обучение на бюджетной основе в вузах, отпуск в любое удобное время, скидка 50% на проезд на водном транспорте в Московской области, путевка в санаторий и проезд к месту лечения, бесплатная газификация, бесплатные протезы и ортопедические изделия, уменьшение транспортного налога.
Льготы для семей участников СВО
Семьям военнослужащих также предоставляются кредитные каникулы, кроме того, супруг бойца СВО не могут уволить или сократить при наличии детей до 18 лет. Детей своевременно зачисляют в детские сады, а в школах обеспечивают бесплатным питанием и бесплатной продленкой, кружками и секциями. Также дети военнослужащих имеют льготы для поступлению в лучшие высшие учебные заведения страны на бюджетной основе. Также для пожилых родителей военнослужащих предусмотрены бесплатные соцуслуги на дому и внеочередное направление в социальный стационар. Детям военных, попавших в плен или числящихся пропавшими без вести, будет ежемесячно выплачиваться сумма в размере прожиточного минимума, установленного для детей.
Выплаты за ранения и по инвалидности
Инвалидам боевых действий положены следующие выплаты:
- 3 млн. ₽ — разовая выплата;
- 2,9 млн. ₽ — единовременная выплата при увольнении;
- 0,8 - 2,3 млн. ₽ — страховая компенсация за ранение (в зависимости от группы инвалидности);
- 4,3 - 21,9 тыс. ₽ — ежемесячная компенсация (в зависимости от группы инвалидности);
- 5,6-7,1 тыс. ₽ — ежемесячная выплата;
- 3,5 тыс. ₽ — ежемесячная региональная выплата (1, 2 группы инвалидности);
- 1 тыс. ₽ — дополнительное пенсионное обеспечение.
При ранении в зоне СВО боец может получить до четырех миллионов рублей. Окончательная сумма выплат зависит от степени тяжести. За легкое ранение выплачивается от 100 тысяч рублей, а при тяжелых – три миллиона.
Выплаты за гибель военнослужащего
По факту гибели военнослужащего его семья получает:
- 5 млн. ₽ — дополнительная единовременная выплата по месту службы;
- 4,4 млн. ₽ — единовременная выплата по месту службы;
- 3 млн. ₽ — единовременная региональная выплата;
- 3,1 млн. ₽ — страховая выплата в случае гибели;
- до 10 тыс. ₽ — ежемесячная компенсация;
- 50% от суммы довольствия — пенсия по потере кормильца.
Подробнее о всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации и их семьям можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону +7 495 990 7777.
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Элина Позднякова