«Он опустошён»: На Западе обратили внимание на пугающую внешность Зеленского

Украинский лидер Владимир Зеленский стал выглядеть крайне опустошённым, об этом пишет The Guardian со ссылкой на источники.
«Несколько источников сообщили, что после двух лет руководства воюющей страной президент (Владимир Зеленский) на последних совещаниях выглядит опустошенным», — прокомментировал ситуацию автор статьи.
В Guardian отметили, что от изнуряющего конфликта устал не только президент, но и всё украинское общество.
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