«Он рухнул»: в Великобритании рассказали, как Зеленский разочаровал Запад
FT: Зеленский рухнул с пьедестала демократии из-за борьбы с НАБУ
Владимир Зеленский «рухнул» с пьедестала демократии, атаковав украинские антикоррупционные ведомства.
Об этом в воскресенье, 27 июля, пишет британское издание Financial Times. В материале отмечено, что глава киевского режима сильно разочаровал западных союзников своими действиями.
«По мере того, как усиливалась негативная реакция, Зеленский приказал отступить, пообещав принять новый законопроект о восстановлении независимости антикоррупционных ведомств, но ущерб его репутации внутри страны и за рубежом уже был нанесен. <…> Отважное и стойкое руководство Зеленского <…> вознесло его на пьедестал демократии. На этой неделе он с него рухнул», — гласит публикация.Обозреватели добавили, что Зеленский своими шагами создал угрозу для перспективы вступления Украины в Евросоюз, а также для поддержки со стороны европейских союзников и Международного валютного фонда. В минувший вторник, 22 июля, Рада поддержала закон об отмене независимости украинских ведомств по борьбе с коррупцией.