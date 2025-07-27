На Западе предупредили о страшном ударе по Украине

27 июля 2025, 18:59

Малинен: Россия скоро сможет уничтожить всю Украину

Фото: iStock/Diy13

Российские войска скоро смогут нанести масштабный удар по Украине. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети Х.