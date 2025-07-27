На Западе предупредили о страшном ударе по Украине
Российские войска скоро смогут нанести масштабный удар по Украине. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети Х.
По его словам, никого из воинствующей толпы это не волнует, так как они либо коррумпированы, либо настроены антигуманно. Малинен добавил, что Россия скоро сможет уничтожить всю Украину с помощью простого оружия.
До этого сообщалось, что ВС России скоро начнут масштабное наступление на Украину. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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