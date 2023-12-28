Российские силы сбили три украинских самолета Су-25 в зоне СВО

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Российские силы сбили три украинских самолёта Су-25 в зоне спецоперации, об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Истребительной авиацией ВКС России в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины», — прокомментировали ситуацию в оборонном ведомстве.
Ещё два Су-25 были сбили средствами противовоздушной обороны в Запорожской и Херсонской областях, добавили в Минобороны.
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