Стали известны новые подробности о личности Зеленского

Фото: istockphoto/alzay
Владимир Зеленский заявил о своих способностях целителя в рамках украинского телемарафона, запись которого имеется на YouTube. По словам политика, он сделал совместное фото с неходячим молодым человеком.
«И... в чем кайф? В том, что он говорит: приезжал президент, и я начал ходить», — пояснил Зеленский.Он добавил, что пациенту помогали и в США, и на Украине. Перед этим Зеленский раскрыл детали разговора с новоизбранным американским президентом Дональдом Трампом. Глава киевского режима подчеркнул, что республиканец ждет его «одним из первых».
Зеленский также отметил, что Трамп назвал прекращение украинского кризиса приоритетной задачей для себя. Кроме того, Зеленский намекнул, что встретится с Трампом по данному вопросу уже 20 января.
Читайте также:
Зеленский сделал тяжелое признание о российской армии
Зеленский рассказал о сильном козыре в переговорах
Зеленский озвучил мысли о своем переизбрании
Никита Кротов