«Они достигли предела»: В Турции высказались о ситуации на Украине

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Обе стороны российско-украинского конфликта достигли максимума из того, что могли, с таким заявлением выступил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, его цитирует Reuters.
«По вопросу Украины мы считаем, что обе стороны достигли предела того, что они могут получить военными методами. Мы считаем, что пришло время начать диалог о прекращении огня», — прокомментировал ситуацию Фидан.
По мнению турецкого главы МИД, вопросы о суверенитете сторон и разделе территорий должны решаться отдельно.
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