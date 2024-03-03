Рогов сообщил об ожесточенных боях в Работино

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В селе Работино на запорожской линии фронта идут ожесточенные бои со встречными атаками.
Об этом сообщил РИА Новости руководитель запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов.
Минобороны РФ сообщило 29 февраля, что российские военные закрепились на опорных пунктах в Работино. Рогов в тот же день заявил, что российские силы закрепили позиции в южной части Работино, а противник удерживает северную, в то время как центр Работино находится в серой зоне.
По словам Рогова, инициатива находится в руках российских войск, они в свою очередь выполняют штурм на основные точки украинских войск.
По его словам, ВСУ, ощущая напор ВС РФ, в быстром порядке начали менять направление подкреплений, чтобы с точностью выполнить приказ по удержанию Работино.
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Минобороны РФ сообщило 29 февраля, что российские военные закрепились на опорных пунктах в Работино. Рогов в тот же день заявил, что российские силы закрепили позиции в южной части Работино, а противник удерживает северную, в то время как центр Работино находится в серой зоне.
По его словам, ВСУ, ощущая напор ВС РФ, в быстром порядке начали менять направление подкреплений, чтобы с точностью выполнить приказ по удержанию Работино.
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Дана Игумнова