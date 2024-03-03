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Рогов сообщил об ожесточенных боях в Работино

Рогов: на запорожской линии фронта в Работино идут бои со встречными атаками
03 марта 2024, 14:37
Фото: istockphoto / zabelin

Фото: istockphoto / zabelin

В селе Работино на запорожской линии фронта идут ожесточенные бои со встречными атаками.
Об этом сообщил РИА Новости руководитель запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов.

Минобороны РФ сообщило 29 февраля, что российские военные закрепились на опорных пунктах в Работино. Рогов в тот же день заявил, что российские силы закрепили позиции в южной части Работино, а противник удерживает северную, в то время как центр Работино находится в серой зоне.


По словам Рогова, инициатива находится в руках российских войск, они в свою очередь выполняют штурм на основные точки украинских войск.

По его словам, ВСУ, ощущая напор ВС РФ, в быстром порядке начали менять направление подкреплений, чтобы с точностью выполнить приказ по удержанию Работино.

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#минобороны рф
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#владимир рогов
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«Серьёзные провалы»: В США объяснили желание НАТО отправить войска на Украину
MWM: Запад планирует отправку войск НАТО на Украину из-за её потерь территорий
03 марта 2024, 13:27

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

НАТО планирует отправить свои войска на Украину из-за того, что Киев уже потерял большое количество территорий, об этом пишет американское издание The Military Watch Magazine.
«Заявление Макрона было сделано после серьезных украинских провалов и продолжающейся потери территории из-за быстрого сокращения боевых возможностей страны», — прокомментировал ситуацию автор статьи.

В MWM отметили, что Вооружённые силы Украины остро нуждаются не только в оружии и боеприпасах, но и в пополнении личного состава.

Победа России в конфликте на Украине становится всё более неминуемой для западных союзников Киева, подчеркнул журналист. Именно поэтому сейчас страны НАТО и ЕС раздумывают над путями, которыми эту победу можно было бы предотвратить.

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#сша
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Майор Николай Соболев стал шестым Героем России в Якутии
03 марта 2024, 11:30

Фото: iStock/zim286

Владимир Путин особым указом присвоил звание Героя России майору Николаю Соболеву из Якутии, сообщается в Telegram-канале главы республики Айсена Николаева.
«Звезда Героя России – это четвёртая награда военнослужащего. От всей души поздравляю! Якутия гордится!» — написал глава республики.

С начала специальной военной операции в Донбассе майор Соболев находился на передовой. За проявленную доблесть он был удостоен двух орденов «За мужество» и медалью «За отвагу».

Николай Соболев родился и вырос в Якутске. Окончив среднюю школу №3, он поступил в Дальневосточное высшее командное училище имени маршала Советского Союза К.К. Роккосовского.

Как отметил Айсен Николаев, это уже шестая высшая награда, полученная якутянами за участие в спецоперации.

С начала специальной военной операции (СВО) на Украине звания Героя России были удостоены 272 российских военнослужащих, сообщило в начале января Минобороны РФ, подводя итоги 2023 года. Каждому из них был вручён нагрудный знак «Золотая звезда».

Звание Герой России присваивается президентом РФ за заслуги перед Отечеством и народом, связанные с совершением геройского подвига.

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#награда
#герой
#герой россии
#сво
#якутия
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СМИ раскрыли, какой удар Россия нанесла НАТО на Украине
InfoBRICS: российские военные уничтожили новейшие образцы оружия НАТО на Украине
03 марта 2024, 10:02

Фото: istockphoto / zabelin

Российские солдаты ликвидировали новейшие образцы оружия НАТО в зоне спецоперации на Украине, передает военный эксперт Драго Босник в материале для InfoBRICS.
По его словам, российская армия развеивает мифы о высоком качестве вооружений НАТО. В последнее время, большое количество западного вооружения было уничтожено в ходе контрнаступления Украины, говорится в статье.

Как отметил военный специалист, российские силы успешно уничтожают не только западные системы ПВО, но и различную бронетехнику.

На прошлой неделе обозреватель Forbes Дэвид Экс со ссылкой на видео, распространившееся в интернете, сообщил об ликвидации российской армией редкой инженерной бронемашины M1150 Assault Breacher на базе Abrams. Несколько бронемашин были тайно переданы Украине со стороны США.

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#сша
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«Дорога смерти»: Украинские солдаты признали всю правду об отступлении из Авдеевки
WP: Украинские солдаты рассказали о хаосе при отступлении из Авдеевки
03 марта 2024, 09:04

Фото: iStock/Mariia Kokorina

При отступлении украинской армии из Авдеевки творился полный хаос, пишет The Washington Post со ссылкой на слова украинских солдат.
«Это была дорога смерти», — признался собеседник издания.

Военный рассказал, что при отходе из города он увидел, как колонна Вооружённых сил Украины вспыхнула огнём, поражённая российской артиллерией.

Ещё один украинский военнослужащий, побеседовавший с американским изданием, заявил, что в момент освобождения Авдеевки российскими военными многие бойцы ВСУ потеряли связь со своим командованием и были не в курсе приказа об отступлении.

Авдеевка была освобождена 17 февраля 2024 года. В этот день главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отдал официальный приказ об отступлении, однако, по сообщениям Минобороны РФ, украинская армия начала бегство из города ещё за сутки до этого.

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#сво
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Замглавы МИД и представитель КНР обсудили «ультиматум» Запада по Украине
Замглавы МИД РФ Галузин встретился со спецпредставителем КНР по Украине
03 марта 2024, 08:27

Фото: istockphoto / Zerbor

Замглавы Министерства иностранных дел РФ Галузин встретился в Москве со спецпредставителем правительства КНР по Украине Ли Хуэя. Об этом говорится на сайте российского ведомства. Уточняется, что беседа прошла в «традиционно дружественной и доверительной атмосфере».
По мнению дипломатов, общение на тему урегулирования конфликта на Украине невозможно без участия России. Галузин и Ли Хуэй не одобрили требования Украины и западных стран.

Киевские власти активно предлагают свою «формулу мира», которая подразумевает вывод российской армии с украинской территории. Также, в феврале текущего года президент Украины Владимир Зеленский заявил о организации саммита на эту тему. По его мнению, на встрече будет разработан план урегулирования, который после будет доработан и передан российскому правительству через посредников.

Отметим, что глава МИД РФ Сергей Лавров называл эту идею ультиматумом.

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#мид
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#владимир зеленский
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При штурме Авдеевки российские силы захватили американский БТР M113
03 марта 2024, 08:24

Фото: iStock/Longfin Media

В ходе штурма Авдеевки бойцы группировки войск «Центр» захватили иностранную технику ВСУ, предоставленную западными партнёрами, об этом сообщает «РИА Новости».
«Один из самых массовых бронетранспортеров армии США, который использовался еще во времена войны во Вьетнаме. Достаточно большая партия была поставлена вооруженным силам Украины», - передаёт агентство слова замкомандира батальона по вооружению с позывным «Ротор».

Так военные продемонстрировали журналистам захваченный M113, произведённый в Соединённых Штатах Америки.

«Ротор» объяснил, что эта машина была не уничтожена, а брошена украинцами при бегстве из города, и находится в рабочем состоянии.

Помимо этого, российской армии удалось захватить турецкий бронетранспортер Kirpi. Он также полностью исправен, российские солдаты даже прокатились на нём, общаясь с журналистами.

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#сво
#всу
#вс рф
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Российские войска пресекли попытку ротации ВСУ под Угледаром
Минобороны: солдаты ВС РФ пресекли попытку ротации ВСУ под Угледаром
03 марта 2024, 08:15

Фото: istockphoto / Anna_Anikina

Российские военнослужащие не допустили ротацию армии ВСУ под Угледаром. Об этом сообщил глава пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев, передает РИА Новости.
Гордеев отмечает, что украинские солдаты также лишились инженерно-саперной группы в районе Червоного. Помимо этого, ВС РФ в течение 24 часов ликвидировали 16 точек временной дислокации армии Украины, 4 пункта управления БПЛА и склад боеприпасов.

Напомним, что ранее американское издание The New York Times опубликовало материал о готовности российских военнослужащих начать захват Угледара после Авдеевки. При этом, солдаты ВСУ утверждают, что падение Авдеевки с большей вероятностью высвободит российские силы для усиления атак с севера.

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#солдаты
#всу
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#спецоперация
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Над Крымом уничтожили 38 украинских беспилотников
03 марта 2024, 05:51

Фото: iStock/ Sergey Denisenko

Средства ПВО в ночь на 3 марта уничтожили над Крымом 38 украинских беспилотников, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
Речь идет о беспилотниках самолетного типа, уточнили в ведомстве.

Также в ночь на 3 марта в Крыму временно ограничили движение по трассе «Таврида» в направлении города Керчи в районе Феодосии.

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#минобороны рф
#бпла
#крым
#пво
#беспилотник
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В Америке рассказали правду об «удивительной» слабости украинской обороны
NYT: наступлению России помогает на удивление слабая оборона Украины
03 марта 2024, 00:49

Фото: iStock/JARAMA

Оборона Украины из-за своей неожиданной слабости не смогла сдержать российского наступления в районе Авдеевки. Об этом пишет издание The New York Times.
Сотрудники NYT изучили спутниковые снимки местности и пришли к выводу, что ВСУ проложили редкие линии окопов к западу от Авдеевки. По их словам, отсутствие надежных украинских укреплений особенно бросается в глаза по сравнению с мощной российской обороной. Все украинские оборонительные линии представлены только лишь «элементарными земляными укреплениями, часто с соединительной траншеей, по которой пехотные войска могут добраться до ближайших к противнику огневых позиций, но не более того».

В частных беседах с изданием официальные лица Соединённых Штатов выразили обеспокоенность тем, что Киев ранее не укрепил свои оборонительные линии, и теперь могут столкнуться с последствиями подобных решений.

После освобождения Авдеевки российскими силами от ВСУ события в зоне спецоперации будут развиваться более стремительно, написало хорватское издание Advance. Как подчеркнул автор материала, на еще одно наступление у ВСУ нет ни малейшего шанса, так как позиции российских военных остаются под защитой минных полей, а также других эффективных преград, которые удалось создать еще в 2023 году при подготовке к летнему украинскому контрнаступлению.

Напомним, Авдеевка была освобождена российской армией 17 февраля. В ночь на субботу главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отдал официальный приказ об отходе украинских войск из города, однако, по заявлению Минобороны РФ, ВСУ начали бежать из Авдеевки ещё за сутки до приказа Сырского.

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