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В Минобороны доложили последние новости СВО к этому часу

Минобороны: ВС РФ уничтожили украинские пусковые установки в Одесской области
Фото: istockphoto/GermanS62

Фото: istockphoto/GermanS62

Российские силы ликвидировали пусковые установки «Гром-2» боевиков ВСУ в Одесской области, доложили в Минобороны РФ. В оборонном ведомстве также добавили, что противник потерял транспортно-заряжающую машину противокорабельного комплекса «Нептун» с пусковой установкой.


«25 и 26 ноября в результате ударов баллистическими ракетами «Искандер» по стартовой позиции в районе села Новомихайловка Одесской области уничтожены две пусковые установки с опытными баллистическими ракетами «Гром-2...», — добавили в МО РФ.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года по приказу президента России Владимира Путина. В Кремле отмечали, что боевые действия будут завершены, когда РФ выполнит все поставленные задачи спецоперации.

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Аналитик оценил эффективность комплекса «Орешник»
Коротченко: «Орешник» гуманнее ядерного оружия
28 ноября 2024, 19:38

Фото: istockphoto/bpawesome

Российский ракетный комплекс «Орешник» гуманней ядерных вооружений, заявил в разговоре с РИА Новости главред «Национальной обороны» Игорь Коротченко.
«Таких поражающих факторов после применения «Орешника» в безъядерном оснащении нет, поэтому можно сказать, что это гуманное оружие, которое исключительно точечно поражает цели, но при этом не приводит к каким-либо экологическим и иным непоправимым последствиям», — прокомментировал собеседник.
Россия применила «Орешник» по Украине в ответ на удары со стороны боевиков ВСУ по российским военным объектам на брянском и курском направлениях. Президент Владимир Путин подчеркивал, что региональный конфликт на Украине приобрел черты глобального.

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#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#новости
#ракета
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Украина в ближайшее время готова провести новый «саммит мира», заявил Ермак
28 ноября 2024, 18:43

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Украина готова к проведению нового саммита по «формуле мира» Владимира Зеленского, пишет издание «РБК-Украина», ссылаясь на главу офиса украинского президента Андрея Ермака.
«Украина готова его провести в ближайшем будущем», — сказал Ермак.
Он добавил, что украинская сторона за время боевых действий приблизилась к членству в альянсе НАТО. Кроме того, Ермак уточнил, что международными партнерами Киева подготовлена некая переговорная рамка.

Первый саммит мира состоялся на швейцарском курорте Бюргеншток в середине июня. Эксперты отмечали, что без России в мероприятии нет смысла. Саммит и подобные ему события в шутку называли «слетом любителей устриц». Даже те, кто прибыл на саммит Зеленского в июне, покидали его досрочно.

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Университет «Дубна» отправил гуманитарную помощь морпехам
28 ноября 2024, 18:18

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Университет «Дубна» и компания «Экомебель» отправили на фронт очередную партию помощи морским пехотинцам. Об этом сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
Для обустройства блиндажей, окопов и закрытых огневых позиций были загружены два КамАЗа досок и пиломатериалов.
«Это уже не первый рейс, который ушел из Дубны на фронт. Бойцы – наша гордость, элита сегодняшнего и завтрашнего дня. Они защищают нас, а мы должны защитить их в тылу и поддержать», – отметил начальник отдела инклюзивного образования и социальной защиты университета «Дубна» Юрий Моталов.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Также от университета направлено более 10 ящиков с окопными свечами. Они станут не только источником тепла в холодные ночи, но и помогут солдатам разогревать пищу. А студенческий клуб «Молодая Россия» продолжает плести маскировочные сети, мастерить окопные свечи и всё, что может помочь на фронте.

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#подмосковье
#московская область
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В России ответили на слова Келлога о «мире через силу» в конфликте на Украине
Сенатор СФ Джабаров предостерег США от попыток силой воздействовать на РФ
28 ноября 2024, 17:34

Фото: istockphoto/IherPhoto

Вашингтону не следует пытаться воздействовать на Россию силовыми методами, заявил «Ленте.ру» зампред комитета СФ по международным вопросам Владимир Джабаров. Так, собеседник ответил спецпосланнику США по Украине Киту Келлогу, на его слова о мире на Украине «через силу».
«Если он имеет в виду американскую силу или силу блока НАТО, то он глубоко заблуждается. У них не хватит сил заставить нас сделать то, что они хотят. Пусть вначале разберется в этих проблемах, в сути конфликта, а потом делает свои рекомендации», — прокомментировал Джабаров.
Перед этим американист Малек Дудаков дал Келлогу характеристику, назвав его «стереотипным ястребом». Аналитик пояснил план спецпосланника по Украине, заявив о том, что его нужно менять с учетом современных реалий.

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#конфликт
#новости
#совет федерации
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В Раменском проводят акцию «Юровские теплышки»
28 ноября 2024, 17:33

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о

В доме культуры «Юровский» второй год изготавливают окопные свечи для участников СВО. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Раменского городского округа.
Окопная свеча может долго гореть, при этом занимая мало места. В ДК их делают из жестяных банок, гофрированного картона, воска и парафина.
«Мы с коллегами хотим передать частичку нашей души, нашего тепла на фронт, сказать, что мы рядом, помогаем им. Мы труженики тыла и хотим хоть какой-то уют им там обустроить», – поделилась руководитель коллектива ДК «Юровский» Александра Игольникова.

За два года проведения патриотической акции «Юровские теплышки» на фронт отправили около 3 тыс. свечей. Груз передают через волонтёров добровольческого движения «Зов души». В работе активно помогают родители воспитанников, занимающихся в ДК «Юровский», жители близлежащих деревень, посёлков, детские сады и школы.

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#московская область
#дом культуры
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Путин сравнил удар «Орешника» с падением метеорита
28 ноября 2024, 16:56

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин сравнил силу «Орешника» с падением метеорита. Об этом глава государства сообщил журналистам.
По словам Путина, в ракете задействованы достаточно мощные элементы, которые разогреваются до 4 тысяч градусов, что сопоставимо с температурой на поверхности Солнца. Президент подчеркнул, что падение «Орешника» сравнимо с крушением метеорита, после которого образуются целые озера.

Новая ракета поражает цели на 3–4 этажа вниз даже в укрепленных сооружениях, заключил российский лидер.

Напомним, в четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.

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#всу
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Россия не допустит получения Киевом ядерного оружия, заявил Путин
Путин: Россия не допустит получения Киевом ядерного оружия
28 ноября 2024, 16:36

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не допустит получения Киевом ядерного оружия. Об этом российский лидер сообщил коллегам на заседании Организации Договора о коллективной безопасности.
Глава Российской Федерации предупредил, что для этого Москва будет использовать все имеющиеся средства поражения. По словам Путина, передача оружия массового поражения Киеву стала бы грубым нарушением обязательств по нераспространению.

Ранее военный эксперт Николас Драммонд заявил, что избранный президент США Дональд Трамп может тайно передать Украине ядерное оружие. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#ядерное оружие
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Путин не исключил использование «Орешника» для удара по Киеву
Путин не исключил удары «Орешника» по центрам принятия решений в Киеве
28 ноября 2024, 16:36

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин не исключил использование «Орешника» для удара по центрам принятия решений в Киеве. Об этом Путин сообщил коллегам на заседании Организации Договора о коллективной безопасности.
По словам российского лидера, «Орешник» может вновь ударить по военным объектам на Украине, в том числе, и по центрам принятия решений в столице страны. Путин напомнил, что применение «Орешника» сравнимо с мощью ядерного удара.

Напомним, в четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.

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#всу
#путин
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Единовременная выплата в размере 3 млн рублей: преимущества и гарантии участников СВО
28 ноября 2024, 16:15

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Защитниками Родины гордятся и уважают их. Народ чествует тех, кто посвятил себя военному делу, а правительство страны, в свою очередь, гарантирует ряд преимуществ заключившим контракт с Вооруженными Силами РФ.

Увеличенные выплаты


Так, согласно новому постановлению, военнослужащим с тяжелыми ранениями полагается единовременная выплата в размере 3 миллионов рублей, с легкими — 1 миллион рублей. В случае других травм сумма выплаты составит 100 тысяч рублей. Бойцы СВО, которые получили инвалидность в результате ранения, полученного после 24 февраля 2022 года, могут рассчитывать на выплату в размере 4 миллионов рублей.

В России труд военнослужащих оценивается на достойном уровне. При подписании контракта с Минобороны РФ военнослужащий получает единовременную выплату в размере не менее 2 миллионов 300 тысяч рублей, которая поступает в течение 10 дней после оформления контракта. В зоне боевых действий бойцы ежемесячно получают от 210 тысяч рублей. Также предусмотрены дополнительные выплаты, которые могут составлять до одного миллиона рублей в год.

Льготы и гарантии


В Московской области участникам СВО положены не только выплаты при заключении контракта с Минобороны РФ, но и различные льготы, в том числе медицинская реабилитация, услуги стоматолога, бесплатный проезд и многое другое.

Кроме того, военнослужащие, заключившие контракт с Минобороны РФ, получают статус ветерана боевых действий. Этот статус предоставляет ряд льгот, включая компенсацию расходов на жилищно-коммунальные услуги и капитальный ремонт, а также 50% скидку на транспортный налог. Участники специальной операции имеют право на бесплатное обучение в высших учебных заведениях, и возможность использовать отпуск в любое время.

Детям российских военнослужащих гарантируется бесплатное и своевременное предоставление мест в детских садах. Кроме того, учащиеся из семей военных получают бесплатное питание в школах. При необходимости семьям оказывается психологическая поддержка, а также проводятся консультации по юридическим вопросам.

Подробнее о всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону 7 495 990 7777.

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Выплаты и льготы: что положено бойцам СВО из Московской области
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