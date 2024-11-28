В Минобороны доложили последние новости СВО к этому часу

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Российские силы ликвидировали пусковые установки «Гром-2» боевиков ВСУ в Одесской области, доложили в Минобороны РФ. В оборонном ведомстве также добавили, что противник потерял транспортно-заряжающую машину противокорабельного комплекса «Нептун» с пусковой установкой.
«25 и 26 ноября в результате ударов баллистическими ракетами «Искандер» по стартовой позиции в районе села Новомихайловка Одесской области уничтожены две пусковые установки с опытными баллистическими ракетами «Гром-2...», — добавили в МО РФ.
Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года по приказу президента России Владимира Путина. В Кремле отмечали, что боевые действия будут завершены, когда РФ выполнит все поставленные задачи спецоперации.
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Никита Кротов