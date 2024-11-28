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Минобороны: ВС РФ ударили по объектам энергетики и ОПК Украины

Фото: istockphoto/zim286

Фото: istockphoto/zim286

Комбинированный удар по объектам украинской энергетики и ОПК нанесли российские военные, доложили в Минобороны РФ.
«Утром 28 ноября нанесен комбинированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их функционирование», — сказано в сводке оборонного ведомства.
По информации МО РФ, в последние дни были поражены 17 объектов украинской военной промышленности. Российские бойцы использовали 100 ракет различного базирования, а также свыше 400 беспилотников «Герань-2».



Перед этим в Минобороны докладывали об уничтожении пусковых установок противника в Одесской области.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Конечная цель российских войск — демилитаризация и денацификация республики.

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На Западной Украине прогремели взрывы
В городе Ровно Западной Украины на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
28 ноября 2024, 22:37

Фото: istockphoto/RamonCast

В украинском городе Ровно на западе страны прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги, пишет «Великий Львов». По информации Минцифры Украины, тревогу объявили больше трех часов назад.
«Взрывы в Ровно», — гласит публикация в Telegram-канале издания.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года по приказу верховного главнокомандующего Владимира Путина.

Российские власти не раз заявляли, что в ответ на поставки оружия Украине зона спецоперации может быть расширена. Кроме того, оружейные грузы для украинских боевиков являются законной целью для армии России.

Перед этим в Минобороны РФ докладывали об ударах по энергетическим и объектам ОПК Украины.

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«Они говорили»: пленный наемник из Великобритании пожалел о поездке на Украину
Пленный наемник из Великобритании Андерсон пожалел о поездке на Украину
28 ноября 2024, 22:18

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

О поездке на Украину пожалел пленный британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, воевавший за боевиков ВСУ. Как пишет РИА Новости, британца пленили на курском направлении.
По информации следователей, он с сообщниками совершал преступления в отношении мирных граждан. Кроме того, Андерсона обвиняют в незаконном пересечении госграницы.

«Нет. Они говорили мне, это глупо, тебе не надо туда. Жаль, что я не послушал», — прокомментировал наемник вопрос, поддержали ли его поездку на Украину родственники.
Британец надеется, что семья увидит выпуск новостей о нем и убедится, что он в порядке.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.

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В Минобороны доложили последние новости СВО к этому часу
Минобороны: ВС РФ уничтожили украинские пусковые установки в Одесской области
28 ноября 2024, 20:38

Фото: istockphoto/GermanS62

Российские силы ликвидировали пусковые установки «Гром-2» боевиков ВСУ в Одесской области, доложили в Минобороны РФ. В оборонном ведомстве также добавили, что противник потерял транспортно-заряжающую машину противокорабельного комплекса «Нептун» с пусковой установкой.
«25 и 26 ноября в результате ударов баллистическими ракетами «Искандер» по стартовой позиции в районе села Новомихайловка Одесской области уничтожены две пусковые установки с опытными баллистическими ракетами «Гром-2...», — добавили в МО РФ.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года по приказу президента России Владимира Путина. В Кремле отмечали, что боевые действия будут завершены, когда РФ выполнит все поставленные задачи спецоперации.

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Аналитик оценил эффективность комплекса «Орешник»
Коротченко: «Орешник» гуманнее ядерного оружия
28 ноября 2024, 19:38

Фото: istockphoto/bpawesome

Российский ракетный комплекс «Орешник» гуманней ядерных вооружений, заявил в разговоре с РИА Новости главред «Национальной обороны» Игорь Коротченко.
«Таких поражающих факторов после применения «Орешника» в безъядерном оснащении нет, поэтому можно сказать, что это гуманное оружие, которое исключительно точечно поражает цели, но при этом не приводит к каким-либо экологическим и иным непоправимым последствиям», — прокомментировал собеседник.
Россия применила «Орешник» по Украине в ответ на удары со стороны боевиков ВСУ по российским военным объектам на брянском и курском направлениях. Президент Владимир Путин подчеркивал, что региональный конфликт на Украине приобрел черты глобального.

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#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#новости
#ракета
#оружие
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Украина в ближайшее время готова провести новый «саммит мира», заявил Ермак
28 ноября 2024, 18:43

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Украина готова к проведению нового саммита по «формуле мира» Владимира Зеленского, пишет издание «РБК-Украина», ссылаясь на главу офиса украинского президента Андрея Ермака.
«Украина готова его провести в ближайшем будущем», — сказал Ермак.
Он добавил, что украинская сторона за время боевых действий приблизилась к членству в альянсе НАТО. Кроме того, Ермак уточнил, что международными партнерами Киева подготовлена некая переговорная рамка.

Первый саммит мира состоялся на швейцарском курорте Бюргеншток в середине июня. Эксперты отмечали, что без России в мероприятии нет смысла. Саммит и подобные ему события в шутку называли «слетом любителей устриц». Даже те, кто прибыл на саммит Зеленского в июне, покидали его досрочно.

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#мир
#россия
#украина
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Университет «Дубна» отправил гуманитарную помощь морпехам
28 ноября 2024, 18:18

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Университет «Дубна» и компания «Экомебель» отправили на фронт очередную партию помощи морским пехотинцам. Об этом сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
Для обустройства блиндажей, окопов и закрытых огневых позиций были загружены два КамАЗа досок и пиломатериалов.
«Это уже не первый рейс, который ушел из Дубны на фронт. Бойцы – наша гордость, элита сегодняшнего и завтрашнего дня. Они защищают нас, а мы должны защитить их в тылу и поддержать», – отметил начальник отдела инклюзивного образования и социальной защиты университета «Дубна» Юрий Моталов.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Также от университета направлено более 10 ящиков с окопными свечами. Они станут не только источником тепла в холодные ночи, но и помогут солдатам разогревать пищу. А студенческий клуб «Молодая Россия» продолжает плести маскировочные сети, мастерить окопные свечи и всё, что может помочь на фронте.

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#гуманитарная помощь
#подмосковье
#московская область
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В России ответили на слова Келлога о «мире через силу» в конфликте на Украине
Сенатор СФ Джабаров предостерег США от попыток силой воздействовать на РФ
28 ноября 2024, 17:34

Фото: istockphoto/IherPhoto

Вашингтону не следует пытаться воздействовать на Россию силовыми методами, заявил «Ленте.ру» зампред комитета СФ по международным вопросам Владимир Джабаров. Так, собеседник ответил спецпосланнику США по Украине Киту Келлогу, на его слова о мире на Украине «через силу».
«Если он имеет в виду американскую силу или силу блока НАТО, то он глубоко заблуждается. У них не хватит сил заставить нас сделать то, что они хотят. Пусть вначале разберется в этих проблемах, в сути конфликта, а потом делает свои рекомендации», — прокомментировал Джабаров.
Перед этим американист Малек Дудаков дал Келлогу характеристику, назвав его «стереотипным ястребом». Аналитик пояснил план спецпосланника по Украине, заявив о том, что его нужно менять с учетом современных реалий.

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#мир
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#новости
#совет федерации
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В Раменском проводят акцию «Юровские теплышки»
28 ноября 2024, 17:33

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о

В доме культуры «Юровский» второй год изготавливают окопные свечи для участников СВО. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Раменского городского округа.
Окопная свеча может долго гореть, при этом занимая мало места. В ДК их делают из жестяных банок, гофрированного картона, воска и парафина.
«Мы с коллегами хотим передать частичку нашей души, нашего тепла на фронт, сказать, что мы рядом, помогаем им. Мы труженики тыла и хотим хоть какой-то уют им там обустроить», – поделилась руководитель коллектива ДК «Юровский» Александра Игольникова.

За два года проведения патриотической акции «Юровские теплышки» на фронт отправили около 3 тыс. свечей. Груз передают через волонтёров добровольческого движения «Зов души». В работе активно помогают родители воспитанников, занимающихся в ДК «Юровский», жители близлежащих деревень, посёлков, детские сады и школы.

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#московская область
#дом культуры
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Путин сравнил удар «Орешника» с падением метеорита
28 ноября 2024, 16:56

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин сравнил силу «Орешника» с падением метеорита. Об этом глава государства сообщил журналистам.
По словам Путина, в ракете задействованы достаточно мощные элементы, которые разогреваются до 4 тысяч градусов, что сопоставимо с температурой на поверхности Солнца. Президент подчеркнул, что падение «Орешника» сравнимо с крушением метеорита, после которого образуются целые озера.

Новая ракета поражает цели на 3–4 этажа вниз даже в укрепленных сооружениях, заключил российский лидер.

Напомним, в четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.

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