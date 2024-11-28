Минобороны: ВС РФ ударили по объектам энергетики и ОПК Украины

Вашингтону не следует пытаться воздействовать на Россию силовыми методами, заявил «Ленте.ру» зампред комитета СФ по международным вопросам Владимир Джабаров. Так, собеседник ответил спецпосланнику США по Украине Киту Келлогу, на его слова о мире на Украине «через силу».