Минобороны: ВС РФ ударили по объектам энергетики и ОПК Украины

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Комбинированный удар по объектам украинской энергетики и ОПК нанесли российские военные, доложили в Минобороны РФ.
«Утром 28 ноября нанесен комбинированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их функционирование», — сказано в сводке оборонного ведомства.По информации МО РФ, в последние дни были поражены 17 объектов украинской военной промышленности. Российские бойцы использовали 100 ракет различного базирования, а также свыше 400 беспилотников «Герань-2».
Перед этим в Минобороны докладывали об уничтожении пусковых установок противника в Одесской области.
Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Конечная цель российских войск — демилитаризация и денацификация республики.
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