«Они отрезаны»: ВСУ находятся в ловушке в Волчанске

Фото: istockphoto/Irina Piskova
Боевики ВСУ находятся в ловушке в Часове Яре и Волчанске. Такое предположение в своем YouTube-блоге сделал британский эксперт Александр Меркурис.
Он считает, что украинские неонацисты окружены, а именно, находятся в так называемом котле. По словам Меркуриса, в Волчанске украинские военные по факту отрезаны от снабженцев.
До этого глава администрации РФ Харьковской области Виталий Ганчев сообщал об освобождении российскими войсками половины Волчанска. Украинские националисты стянули большие резервы к городу.
Ранее сообщалось о воздушной тревоге в Севастополе.
Читайте также:
ВСУ перебросили часть подразделений из Запорожской области под Волчанск
Ганчев сообщил о переброске войск ВСУ под Волчанск от Купянска и Краматорска
ВС РФ вошли в Волчанск: Что происходит под Харьковом и чем важен город, мнение экспертов
«Факт в том, что они отрезаны и у них нет доступной линии подкрепления и отступления, и это предвещает их гибель, так же, как и окружение в Волчанске», – резюмировал Меркурис.
До этого глава администрации РФ Харьковской области Виталий Ганчев сообщал об освобождении российскими войсками половины Волчанска. Украинские националисты стянули большие резервы к городу.
Ранее сообщалось о воздушной тревоге в Севастополе.
Читайте также:
ВСУ перебросили часть подразделений из Запорожской области под Волчанск
Ганчев сообщил о переброске войск ВСУ под Волчанск от Купянска и Краматорска
ВС РФ вошли в Волчанск: Что происходит под Харьковом и чем важен город, мнение экспертов
Никита Кротов