«Они просто ушли»: боевики ВСУ бросили раненого сослуживца после штурма под Донецком

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Украинский военнопленный рассказал, что был отправлен в штурм российских позиций под Донецк против воли, а когда он получил ранение, сослуживцы его бросили. Кадры допроса предоставили волонтёры Народного фронта. Их публикует Shot.
По данным издания, украинского солдата нашли после боя бойцы 1442-го мотострелкового полка. Он рассказал, что ранее служил в Полтавской области, но против своей воли был отправлен под Донецк штурмовать укреплённые позиции.
По его словам, с ним было двое сослуживцев, которые сказали ему выбираться самому и просто ушли. Он также рассказал, что недавно в ВСУ мобилизовали его пятидесятилетнего отца.
От неминуемой гибели раненого украинца спасли уже российские военные. Ему наложили жгут и сделали укол обезболивающего.
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«Я узнал, что еду сюда, только в автобусе. Говорят, будете там что-то штурмовать. Какой я штурмовик, я в очках. Я очки потерял», — рассказал пленный.
По его словам, с ним было двое сослуживцев, которые сказали ему выбираться самому и просто ушли. Он также рассказал, что недавно в ВСУ мобилизовали его пятидесятилетнего отца.
От неминуемой гибели раненого украинца спасли уже российские военные. Ему наложили жгут и сделали укол обезболивающего.
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Элина Позднякова