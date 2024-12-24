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Украинские солдаты сдаются в плен штурмовикам ВС РФ через прямой контакт, чтобы их не убили свои подразделения ВСУ. Этим поделился с РИА Новости замполит добровольческого отряда имени Максима Кривоноса, состоящего из ранее служивших в рядах украинской армии и попавших в плен, с позывным «Жак».
По словам военного, те украинцы, кто осознанно желают сдаться, ждут подхода штурмовых групп РФ. О своем желании они сообщают посредством личного контакта с российскими солдатами.
Как отметил «Жак», украинские солдаты не поднимают традиционный белый флаг, так как в этом случае ВСУ уничтожают своих бойцов. Известно о многих случаях, когда сдавшихся убивали их же сослуживцы по пути следования к российским позициям.
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Иван Мусатов