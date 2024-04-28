«Они в панике»: Стало известно реальное моральное состояние украинских солдат

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В рядах служащих Вооружённых сил Украины нарастает паника, об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью для журналиста Павла Зарубина.
«С украинской стороны на фронтах нарастает паника. И эта информация прямо из первых рук. Там, с той стороны, растет паника. Нам сейчас очень важно эту динамику поддержать», — прокомментировал нынешнюю ситуацию Песков.
По его словам, Россия сейчас должна сосредоточиться на выполнении тех задач, которые были поставлены в самом начале специальной военной операции.
Спикер Кремля также подчеркнул, что противник будет стараться взять Россию «на слабо». Однако, это самое «слабо» ВС РФ важно никогда не показывать, заключил Песков.
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Евгения Парфентьева