Запад вынес украинцам серьёзное предупреждение из-за новой российской техники

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При помощи трофейной технике НАТО Россия сможет разработать новое вооружение и модернизировать старое, об этом пишет Defense TV.
«Изучение таких бронемашин НАТО, как Marder 1 A3, Bradley M2A2 и CV 9040, позволит российским инженерам ознакомиться с передовыми западными военными технологиями и принципами проектирования», — считает автор статьи.
По его мнению, изучив все внутренности западных боевых машин, российские работники оборонно-промышленного комплекса смогут создать новое оружие, которое будет успешно противостоять технике НАТО. Россия также сможет улучшить те образцы техники, которые уже имеются на вооружении ВС РФ.
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Евгения Парфентьева