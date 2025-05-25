«Я же не дойная машина»: Иосиф Пригожин возмутился просьбе дочери Данаи купить ей жилье

Иосиф Пригожин и Валерия (Фото: кадр видео Instagram* @valeriya)
Продюсер Иосиф Пригожин выразил недовольство жалобами дочери Данаи, которая требует от него купить ей жилье. Знаменитый отец считает, что 28-летняя дочь должна взять ответственность за свою жизнь, а не упрекать его.
Муж певицы Валерии рассказал в эфире НТВ на шоу «Ты не поверишь!», что устал от постоянных просьб о финансовой помощи от своих взрослых детей от первого брака, Данаи и 36-летнего Дмитрия.
Недавно Даная, у которой есть маленький ребенок, пожаловалась, что ее семью выселили из съемного дома, и намекнула отцу на необходимость собственной квартиры.
В декрете и без мужа, пропавшего в зоне боевых действий, она говорит, что не может оформить ипотеку. Однако Пригожин возмущен ее претензиями, считая их попыткой «задеть» и «опозорить» его.
Ранее в интервью программе «Светская хроника» продюсер уже с недовольством высказался об отношениях со старшими детьми.
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Недавно Даная, у которой есть маленький ребенок, пожаловалась, что ее семью выселили из съемного дома, и намекнула отцу на необходимость собственной квартиры.
В декрете и без мужа, пропавшего в зоне боевых действий, она говорит, что не может оформить ипотеку. Однако Пригожин возмущен ее претензиями, считая их попыткой «задеть» и «опозорить» его.
Иосиф Пригожин (Фото: кадр видео Instagram* @prigozhin_iosif)
«Зачем она это педалирует? Чтобы меня лишний раз задеть, опозорить? (...) Я помогаю деньгами. Сейчас буквально просили, опять помог...», — передает слова Пригожина издание «7дней.ru».Иосиф подчеркнул, что при этом не является для детей «дойной машиной», и считает неверным оказывать чрезмерную помощь. Он также напомнил, что оставил первой жене и детям несколько квартир и дачу.
Ранее в интервью программе «Светская хроника» продюсер уже с недовольством высказался об отношениях со старшими детьми.
«Меня раздражает их вечное нытье. Я оставил им квартиры, землю, дачу, регулярно помогаю деньгами. (...) Они должны сами устраивать свою жизнь», — указывал он.При этом его дочь от второго брака, Лиза, самостоятельно зарабатывает в США с 15 лет.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева