Выяснили причину резкого снижения цен на часть товаров в России

Фото: iStock/zamrznutitonovi
Российские ретейлеры начали снижать цены на товары на фоне укрепления рубля. Об этом сообщает ТАСС.
Например, ЦУМ объявил о снижении цен на 12%, связав это с ростом курса национальной валюты. На Wildberries, где цены формируют продавцы, подешевели китайские смартфоны.
По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), скорость изменения цен зависит от категории товаров: электроника и бытовая техника могут реагировать с задержкой до полугода из-за долгосрочных контрактов, тогда как цены на фрукты и овощи корректируются мгновенно.
Артем Соколов из АКИТ пояснил, что логистические особенности и запасы товаров влияют на скорость снижения цен. Товары длительного хранения, такие как кофе или вина, могут подешеветь лишь через несколько месяцев, тогда как новинки электроники — быстрее.
Читайте также:
Умер директор фильма «Москва слезам не верит»
Стало известно о планах Трампа по депортации миллиона мигрантов
«Я созависимая, плачу от бессилия»: Кудрявцева эмоционально выговорилась о проблемах от алкоголизма мужа
«Wildberries фиксирует статистически значимое снижение цен на смартфоны китайских брендов, при этом в натуральном выражении их продажи за последние недели выросли почти на треть», — говорится в сообщении.
США освободили электронику от тарифов
По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), скорость изменения цен зависит от категории товаров: электроника и бытовая техника могут реагировать с задержкой до полугода из-за долгосрочных контрактов, тогда как цены на фрукты и овощи корректируются мгновенно.
Артем Соколов из АКИТ пояснил, что логистические особенности и запасы товаров влияют на скорость снижения цен. Товары длительного хранения, такие как кофе или вина, могут подешеветь лишь через несколько месяцев, тогда как новинки электроники — быстрее.
Читайте также:
Умер директор фильма «Москва слезам не верит»
Стало известно о планах Трампа по депортации миллиона мигрантов
«Я созависимая, плачу от бессилия»: Кудрявцева эмоционально выговорилась о проблемах от алкоголизма мужа
Мария Моисеева