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Выяснили причину резкого снижения цен на часть товаров в России

ТАСС: Ретейлеры в РФ начали снижать цены на товар на фоне укрепления курса рубля
Фото: iStock/zamrznutitonovi

Фото: iStock/zamrznutitonovi

Российские ретейлеры начали снижать цены на товары на фоне укрепления рубля. Об этом сообщает ТАСС.
Например, ЦУМ объявил о снижении цен на 12%, связав это с ростом курса национальной валюты. На Wildberries, где цены формируют продавцы, подешевели китайские смартфоны.

«Wildberries фиксирует статистически значимое снижение цен на смартфоны китайских брендов, при этом в натуральном выражении их продажи за последние недели выросли почти на треть», — говорится в сообщении.
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По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), скорость изменения цен зависит от категории товаров: электроника и бытовая техника могут реагировать с задержкой до полугода из-за долгосрочных контрактов, тогда как цены на фрукты и овощи корректируются мгновенно.

Артем Соколов из АКИТ пояснил, что логистические особенности и запасы товаров влияют на скорость снижения цен. Товары длительного хранения, такие как кофе или вина, могут подешеветь лишь через несколько месяцев, тогда как новинки электроники — быстрее.

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Российский Sukhoi Superjet поднялся на максимальную для себя высоту и совершил успешный полет
ОАК: российский самолет SJ-100 достиг максимальной для себя высоты в 12200 метров
13 апреля 2025, 01:43

Фото: iStock/murat4art

Первый опытный образец российского ближнемагистрального самолёта SJ-100, созданный в рамках программы импортозамещения, достиг максимальной высоты в 12 200 метров. Об этом сообщила Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех»), отметив, что это практический потолок для данного типа воздушных судов.
«Это самый первый опытный самолет по программе импортозамещения, с российскими системами, но на российско-французских двигателях, который приступил к сертификационным полетам в прошлом году», — сообщили в ОАК.
SJ-100 станет очередной моделью в семействе использующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.

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Самолёт, разработанный Производственным центром ПАО «Яковлев» в Комсомольске-на-Амуре, впервые поднялся в воздух в августе 2024 года. В ходе последнего трёхчасового полёта проверили обновлённое программное обеспечение, улучшившее функциональность и безопасность систем управления.

«Результаты испытаний, по оценке экипажа, положительные. Сделан очередной шаг к успешной сертификации самолета по программе SJ-100 в российском облике», — передает РИА Новости данные ОАК.
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Выяснили причину резкого снижения цен на часть товаров в России
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#воздух
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Каждый четвертый россиянин возвращался на бывшую работу ради зарплаты
12 апреля 2025, 21:09

Фото: istockphoto/jacoblund

Каждый четвертый россиянин возвращался на прежнее место работы ради получения повышенной зарплаты. К соответствующим выводам пришел опрос сервиса Работа.ру. При этом большинство респондентов (69%) заявили, что никогда не возобновляли трудовых отношений с предыдущим работодателем.
«Более высокая зарплата — главный мотиватор для возвращения к прежнему работодателю, ее отметили 52% опрошенных. Чуть меньше (51%) ценят комфортную работу с руководителем. Удобное расположение офиса или предприятия — важный фактор для 41% опрошенных. Новые выгодные условия работы привлекают 36% респондентов. Столько же (36%) ценят комфортный график работы», — пишет «Газета.Ru», изучившая результаты исследования.
Вместе с тем директор HR-холдинга Ventra Лусине Абгарян рассказала, как нейросети могут помочь в поиске работы. В беседе с RT она поделилась, что ИИ может поспособствовать в составлении резюме — главное не доверять ему написание с нуля, а отдать уже готовое в доработку. По ее словам, также нейросеть может помочь с оформлением текста и проверить структуру, ошибки, опечатки, придать более формальный вид.
«Кроме качественно оформленного резюме, повысить заметность помогают сопроводительные письма: они дополнительно мотивируют рекрутера ознакомиться с вашим откликом и оценить, подходите ли вы по ключевым параметрам. Собрать небольшое сообщение с ключевой информацией можно попросить нейросеть», — отметила эксперт.
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Юрист назвала порядок действий при взломе Госуслуг
Юрист Гоанова: при взломе Госуслуг нужно сменить пароль и идти в банк
12 апреля 2025, 21:05

Фото: iStock/welcomia

При взломе личного кабинета на Госуслугах следует сразу сменить пароль от сервиса, связаться с техподдержкой портала, а после идти в банк и полицию. Об этом заявила юриста Наталья Оганова. По ее словам, чем быстрее в организациях будет зафиксирован факт взлома, тем быстрее будут приостановлены все операции злоумышленников.
«Сейчас на Госуслугах появились опции, которые дают возможность поставить самозапрет на получение кредитов и совершение сделок с недвижимостью без вашего присутствия. Установите эти запреты. Это, как минимум, усложнит работу мошенникам, и, возможно, вы им станете не интересны», — напомнила эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
В то же время участились случаи мошенничества, связанные с использованием образовательных платформ и сервисов, когда аферисты выдают себя за учителей или руководство школы или университета. В разговоре с RT заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев рассказал, как уберечь себя и детей от подобного обмана. По его словам, главное — никогда не сообщать код из смс и персональные данные. Также важно всегда проверять номера, когда звонок вызывает подозрения ​— можно найти ​телефон школы на ее официальном сайте и позвонить туда.
«Учить детей цифровой гигиене — объясните, что нельзя делиться личными данными, даже если звонящий представляется учителем. Включить двухфакторную аутентификацию на «Госуслугах» и образовательных платформах. При взломе аккаунта немедленно обратиться в МФЦ для восстановления доступа и сменить пароли», — советует эксперт.
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«Изолировать интернет как в Китае»: кинокритик назвал единственный способ борьбы с YouTube
Критик Шнейдеров: лучшим способом борьбы с YouTube является изоляция интернета
12 апреля 2025, 20:53

Фото: iStock/Alexander Sikov

Единственным эффективным способом борьбы с YouTube, который позволит оградить детей от его просмотра, является изоляция интернета по примеру Китая. Об этом заявил кинокритик Давид Шнейдеров, комментируя предложение главреда RT Маргариты Симонян полностью запретить видеохостинг.
«Единственный способ — это изолировать интернет, как это сделали в Китае, то есть установить тотальный запрет. Но такая мера отгородит Россию от всего мира. Нужно ли это?» — спросил эксперт в беседе с «Татар-информом».
Он напомнил, что в Австралии пытались в целом запретить соцсети для всех детей младше 14 лет, однако инициатива обернулась крахом. Специальная блокирующая программа, по его словам, была за 10 минут взломана 14-летним мальчиком.

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#youtube
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Автоэксперт оценил шансы российского автопрома обогнать западный
Автоэксперт Баканов: российский автопром не уступает в надежности западному
12 апреля 2025, 20:52

Фото: iStock/Fahroni

Российский автопром не уступает в надежности западному или китайскому. Об этом заявил автоэксперт Петр Баканов, комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, что российский и белорусский автопром может обогнать по качеству немецкие «мерседесы» через три-четыре года. Баканов считает, что в теории РФ и РБ могут войти в тройку европейских стран по объемам выпуска машин.
В беседе с «Татар-информом» он отметил, что для достижения такой цели России и Белоруссии может не хватить покупательной способности населения, потому догнать «Мерседес» по объемам производства вряд ли получится.
«Мерседес» уже не ассоциируется с надежностью. Да, там применены высокие технологии и мощные моторы, но срок службы у этой машины может оказаться меньше, чем у «Лады». То есть за 200 тыс. км отечественное авто принесет гораздо меньше проблем, чем немецкое. И если рассматривать качество сборки с этой позиции, то отчасти какая-то доля правды в словах Александра Григорьевича есть», — пояснил автоэксперт.
Однако в плане технологий и совершенства моделей, подчеркнул Баканов, российскому и белорусскому автопрому очень далеко до немецкого.

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