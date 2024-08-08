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The Washington Post подтверждает захват ВСУ газоизмерительной станции «Суджа»

WP: Украина захватила газоизмерительную станцию «Суджа»
08 августа 2024, 18:54
Фото: iStock/Mariia Kokorina

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинские бойцы захватили газоизмерительную станцию «Суджа». Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на анонимное заявление советника Владимира Зеленского.
«Аналитики предполагают, что целью Киева в Курской области может быть срыв всех поставок российского газа в Европу: дело в том, что маршрут поставок через станцию в городе Суджа остаётся единственным для транзита российского газа через Украину в страны ЕС», — говорится в статье.

Тем не менее пока газ продолжает идти.



Однако Украина уже давно могла бы перекрыть транзит газа и без захвата станции, так как он идет через ее территорию.

Накануне Telegram-канал «Рыбарь» сообщал, что ВСУ захватили газоизмерительную станцию «Суджа». Сам объект расположен в непосредственной близости города Суджи. Официально данную информацию не подтверждала ни одна из сторон.

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В США высказались об атаке ВСУ на Курскую область
Политолог из США Доктороу назвал атаку ВСУ на Курскую область террором
08 августа 2024, 19:54

Фото: iStock/Leestat

Американский политолог Гилберт Доктороу заявил, что атака ВСУ на Курскую область является террором. Об этом Доктороу сообщил в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
По словам политолога, происходящее в Курской области сегодня также можно назвать вторжением. Доктороу отметил, что атака ВСУ на российский регион не служит военной целью.

Специалист добавил, что намерения украинских войск заключаются в том, чтобы отвлечь внимание от многочисленных потерь ВСУ на поле линии боевого соприкосновения. Доктороу заключил, что дефицит военных кадров на Украине серьезно дает о себе знать, поэтому киевский режим вынужден в срочном порядке восполнять потери при помощи слабо подготовленных мобилизованных.

Напомним, на сегодняшний день операция по уничтожению украинских боевиков в Курской области продолжается. В российском оборонном ведомстве сообщили, что по состоянию на 08.08.2024 потери врага составили около 660 боевиков, а также 82 единиц техники.

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Жителей села в Белгородской области призвали эвакуироваться из-за обстрелов
Гладков призвал жителей приграничного села Колотиловка выехать из-за обстрелов
08 августа 2024, 19:35

Фото: iStock/Oleksiy Sobol

Жителей села Колотиловка в Белгородской области призвали временно эвакуироваться из-за обстрелов. Об этом в своём Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.
Он подчеркнул, что в последние дни количество обстрелов населённого пункта со стороны Украины значительно увеличилось.

Гладков вместе с главой Краснояружского района Андреем Миськовым прошёл по улицам Колотиловки и пообщался с людьми, которые ещё не эвакуировались. Он призвал их на время покинуть свои дома, пока в селе сохраняется опасная обстановка.

Также представители власти узнали у жителей, какая им необходима поддержка.

Кроме того, глава региона посетил ПВР в Красной Яруге и пообщался с людьми, которые в ближайшее время собираются выехать в Белгород.

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В Белгороде виден густой чёрный дым после обстрела ВСУ
08 августа 2024, 19:05

Фото: iStock/alexmak72427

В Белгороде наблюдают чёрный столб дыма после обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Предполагается, что он исходит от горящих автомобилей, повреждённых ударами украинских войск. Дым виден из нескольких частей города, сообщают местные жители.

После 18:00 в городе была объявлена ракетная опасность. На фоне работающей сирены прогремела серия взрывов. В небе были видны работы систем ПВО.

При этом уточняется, что вблизи прилёта нет никаких военных объектов, из чего следует, что ВСУ целенаправленно стреляли по гражданским объектам.

В настоящее время официальная информация о произошедшем отсутствует, также уточняются сведения о пострадавших.

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Российские бойцы отбили у ВСУ пленных сына с отцом в Судже
08 августа 2024, 18:23

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские бойцы спасли из украинского плена сына с отцом в Судже Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Два майора».
Согласно сообщению, отец с сыном ехали в автомобиле. Их остановили боевики ВСУ, вывели из машины и взяли их в плен. При этом личный транспорт они переехали бронемашиной.

Однако очевидцами случая стали российские военные. Они открыли огонь по личному составу противника, а пленные смогли воспользоваться моментом и бежали в укрытие к своим.

Через некоторое время ВСУ были вынуждены покинуть эту часть города под плотным обстрелом ВС РФ. Гражданские же были успешно эвакуированы в безопасный район.

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Алаудинов рассказал о ситуации в Курской области
Алаудинов: ситуация в Курской области не является критической
08 августа 2024, 18:08

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Обстановка в Курской области не является критической. Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
По его словам, утверждения о том, что ВСУ готовятся «жестко» оборонять занятые территории не является правдивыми.

«Противник зашел, эти населенные пункты на контроль взял. Потому что в этих населенных пунктах у нас и так не было никаких средств, сил и ресурсов. Была одна линия обороны — это граница. И противник, получается, вначале прошел между нашими опорными пунктами, потому что дистанции были просто огромными», — написал Алаудинов в своем Telegram-канале.

Уже после этого украинские боевики выгнали технику и зашли на территорию России в Курской области.

Он подчеркнул, что для атаки на Курскую область противник собрал все свои ресурсы и после их уничтожения украинской стороне будет нечем противостоять российским силам.

При этом Алаудинов признал, что в ходе боев в Курской области погибли и российские военнослужащие.

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Политолог Маркелов объяснил цели атак Курской области Украиной
08 августа 2024, 17:56

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Политолог Сергей Маркелов предположил, что атаки Курской области Украиной является попыткой Киева продемонстрировать свою силу.
Специалист считает, что таким образом Украина хочет показать свои твёрдость и способность отстаивать свои интересы в дальнейшем переговорном процессе с Россией.

«Украинская сторона слаба физически и политически, а в политике есть правило, что на переговоры надо выходить максимально усиленными. Атаки в Курской области — попытка показать свою силу и дерзость», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Маркелов.

А у социального аналитик, технолога, правозащитника Романа Алёхина немного отличная точка зрения на причины таких атак со стороны Киева.

«Смысл понятен. Скорее всего, я думаю, что цель их - захватить сколько-то населённых пунктов, чтобы пытаться сторговаться с нашим президентом о том, чтобы он отказался от части своих требований», — пояснил в беседе с «Царьградом» Алёхин.

Ранее президент России Владимир Путин по видеосвязи провёл встречу с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым.

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#спецоперация
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Где мы встанем — там Россия: Страна защищает семьи бойцов СВО, пока те защищают родину
Лейтенант гвардии Анучин: Российские бойцы показывают высокий моральный дух
08 августа 2024, 17:03

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

В России постоянно растет число тех, кто готов добровольно отправиться в зону спецоперации и заключить контракт с Минобороны РФ. За первую половину года это сделали уже порядка 190 тысяч человек.
Все участники и ветераны спецоперации являются людьми с активной жизненной позицией. Они осознанно идут на СВО для защиты своей родины в критический для нее момент.

При этом государство достойно оплачивает труд военных. Единовременная выплата при заключении контракта с Минобороны РФ от государства и региона составляет не менее 800 тыс. рублей. Кроме того, бойцы получают не менее 210 тысяч рублей ежемесячно за выполнение боевых задач. Также существуют и дополнительные стимулирующие выплаты до 1 млн руб. в год. В то же время военнослужащий получает 100% компенсации военной пенсии и выплаты за государственные и ведомственные награды.

Однако государство заботится не только о самих бойцах спецоперации. Не остаются без внимания и их семьи. Пока российские мужчины стоят на страже Отечества, страна заботится об их родственниках.

«Я действительно чувствую на своей семье – государство им помогает», — рассказал лейтенант гвардии Дмитрий Анучин.

Напомним, что дети участников спецоперации обеспечиваются бюджетными местами в лучших российских ВУЗах, при этом дети раненых или погибших бойцов могут поступить в учебное заведение даже без вступительных экзаменов.

При этом дети военнослужащих имеют возможность бесплатно отдыхать в оздоровительных учреждениях, бесплатно обедают в школах и могут посещать кружки и секции без оплаты. Кроме того, компенсируются траты на коммунальные услуги.

Также для участников СВО и их семей предусмотрена льготная ипотечная программа, которая позволяет получить достойное и комфортное жилье. Также бойцы имеют возможность купить квартиру или дом, которые будут оплачены с использованием госсредств.

«Нам есть чем гордиться. Российские военные показывают высокий моральный дух», — заключил лейтенант гвардии.

Те, кто добровольно подписал контракт с Минобороны РФ, прекрасно понимают, что родина нуждается в них. Они выражают любовь к стране не словами, а делами.

Более подробную информацию о службе по контракту и предоставляемых льготах можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону: 7 495 990 7777.

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Над Крымом уничтожили украинский беспилотник
Минобороны: силы ПВО уничтожили над Крымом украинский беспилотник
08 августа 2024, 16:54

Фото: iStock/aapsky

Российские средства противовоздушной обороны ПВО уничтожили украинский дрон над территорией Республики Крым. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что атака была пресечена около 16:10 мск. Иных подробностей в российском оборонном ведомстве не привели.

Ранее сообщалось, что бойцы ВС России ликвидировали два вражеских беспилотника «Баба Яга» в Курской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Главком ВСУ Сырский созвонился с командующим НАТО после атаки на Курскую область
08 августа 2024, 16:09

Фото: iStock/Michele Ursi

Главком ВСУ Александр Сырский созвонился с главнокомандующим силами НАТО в Европе Кристофером Каволи после атаки Киева на Курскую область. Об этом Сырский написал в соцсети.
Уточняется, что Каволи и Сырский обсудили направления сотрудничества на 2024-2025 годы. Главком украинской армии выразил благодарность Североатлантическому альянсу за выделенную Киеву военную помощь.

В ходе беседы Сырский напомнил Каволи о главных потребностях Украины. Главком ВСУ упомянул средства дальнего поражения и боеприпасах к ним.

Напомним, на сегодняшний день операция по уничтожению украинских боевиков в Курской области продолжается. В российском оборонном ведомстве сообщили, что по состоянию на 08.08.2024 потери врага составили около 660 боевиков, а также 82 единиц техники.

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