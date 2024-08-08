The Washington Post подтверждает захват ВСУ газоизмерительной станции «Суджа»

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Украинские бойцы захватили газоизмерительную станцию «Суджа». Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на анонимное заявление советника Владимира Зеленского.
«Аналитики предполагают, что целью Киева в Курской области может быть срыв всех поставок российского газа в Европу: дело в том, что маршрут поставок через станцию в городе Суджа остаётся единственным для транзита российского газа через Украину в страны ЕС», — говорится в статье.
Тем не менее пока газ продолжает идти.
Однако Украина уже давно могла бы перекрыть транзит газа и без захвата станции, так как он идет через ее территорию.
Накануне Telegram-канал «Рыбарь» сообщал, что ВСУ захватили газоизмерительную станцию «Суджа». Сам объект расположен в непосредственной близости города Суджи. Официально данную информацию не подтверждала ни одна из сторон.
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