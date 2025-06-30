ООН обвинила Украину в многочисленных пытках за якобы сотрудничество с Россией

30 июня 2025, 17:37

УВКПЧ сообщило, что Киев пытал 170 человек за якобы сотрудничество с Россией

Фото: iStock/nito100

На Украине с 2022 года подвергли пыткам около 170 человек под предлогом якобы сотрудничества с Россией. Об этом говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).