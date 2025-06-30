ООН обвинила Украину в многочисленных пытках за якобы сотрудничество с Россией
На Украине с 2022 года подвергли пыткам около 170 человек под предлогом якобы сотрудничества с Россией. Об этом говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).
Отмечается, что в указанный период было задокументировано жестокое обращение по отношению к 170 заключённым на фоне конфликта, в числе которых 132 мужчины, 35 женщин и трое несовершеннолетних мальчиков. При этом большая часть инцидентов пришлась на 2022 год.
В УВКПЧ призвали Киев немедленно прекратить пытки. Такие преступления, напомнили в управлении, квалифицируются как жестокое нарушение прав человека.
Кроме того, из доклада следует, что ВСУ устроили расправу над 26 российскими военными, многие пленные подвергались пыткам. Среди способов издевательств украинские боевики применяли избиение палками, электрошокер и нападение собак.
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