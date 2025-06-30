NetEase: Запад разочаровался в Украине, ее судьба теперь зависит от РФ
Исход российско-украинского конфликта становится неизбежен и более очевиден. Владимиру Зеленскому необходимо с ним смириться. Об этом сообщило китайское издание NetEase.
Известно, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп все чаще разочаровывается в киевском режиме и отворачивается от Украины, теперь судьба государства будет зависеть от Российской Федерации, обратили внимание аналитики издания. В материале уточнялось, что Киев терпит поражение на поле боя, из-за этого власти потеряли надежду на вступление в Североатлантический альянс.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский ввел в действие решение совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о выходе Украины из Оттавской конвенции. Отмечалось, что конвенция запрещает производство и применение противопехотных мин. Депутат Верховной рады Роман Костенко обратил внимание, что теперь данный вопрос необходимо рассмотреть украинскому парламенту.
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