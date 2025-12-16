16 декабря 2025, 10:53

Депутат Хамитов: Зеленский опасается за своё будущее

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский в последние дни ведёт себя растерянно. Так считает депутат Госдумы Амир Хамитов.





Он считает, что резкая смена позиции главы киевского режима противоречит его образу «бесстрашного героя». Депутат не исключил, что Зеленский опасается за свое будущее, требуя гарантий безопасности от США.





«Если перевести его риторику на нормальный язык, это будет означать что-то вроде: "обещайте, что меня не уничтожат и не посадят". А когда он всё-таки окажется за решёткой, будет вопить: "свободу попугаям". Из этого получился бы хороший мультфильм или комедия, в которых он так любил когда-то сниматься. Жаль только, что это не кино», — сказал Хамитов в беседе с Life.ru.

«Зеленский панически боится потерять власть, и ему нужна передышка для стабилизации фронта, так как ВСУ находятся не в лучшем положении. Поэтому он тянет время и устраивает торг», — пояснил Белик.