Зеленский рассказал, как прошли переговоры в Берлине

15 декабря 2025, 19:42

Зеленский назвал переговоры с Уиткоффом в Берлине продуктивными

Владимир Зеленский

Переговоры Украины и США в Берлине прошли продуктивно, однако для «достойного» мира необходимо дальше работать и встречаться. Об этом заявил Владимир Зеленский, сообщает «Лента.ру».





По его словам, сторонам предстоит проработать множество деталей, чтобы создать условия для завершения конфликта.

«Наши команды продолжают работать. Много деталей, важно чтобы мир стал достойным. Нужно встречаться и работать для создания условий для завершения [конфликта]», — сказал Зеленский.