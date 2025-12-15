«Это крах»: В ГД оценили возможное проведение выборов на Украине
Депутат Журавлёв: Выборы для Зеленского станут крахом
На Украине не будет выборов при Владимире Зеленском. Такое заявление сделал первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв.
Напомним, президент США Дональд Трамп ранее заявил о необходимости проведения выборов на Украине.
«Зеленский изображает, будто согласен на все их требования, а на самом деле всё время выставляет дополнительные собственные условия, часть из которых попросту невыполнима. Играя в это «да, но», Зеленский тянет время, прекрасно понимая, что выборы для него — это крах», — заявил Журавлёв в разговоре с RT.
Он пояснил, что после выборов политическая карьера Зеленского завершится, после этого его может ожидать «физическое уничтожение», не исключил депутат.
Тем временем в Берлине 14 и 15 декабря состоялись переговоры между украинской и американской сторонами.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о значительном прогрессе в результате встречи с главой ктевского режима, пишет «Москва 24».
«Встреча продолжалась более пяти часов и была признана продуктивной. Обсуждения деталей мирного плана президента США Дональда Трампа продолжатся 16 декабря», — приводит издание слова Уиткоффа.
При этом президент Финляндии Александр Стубб отметил, что на сегодняшний день ситуация намного ближе к мирному соглашению, чем когда-либо.