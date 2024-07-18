Опасность атаки безэкипажных катеров объявлена в Новороссийске

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На территории Новороссийска в Краснодарском крае объявлена угроза атаки безэкипажных катеров (БЭК). Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в своем Телеграм-канале.
«В Новороссийске звучит сирена - сигнал «Внимание всем». Атака безэкипажных катеров», — написал городской глава.Кравченко призвал граждан, проживающих у первой береговой линии, не приближаться к окнам и спрятаться в помещении со сплошными стенами, а также не выходить на открытое пространство у воды.
Он добавил, что сигнал отменят сразу, как только обстановка станет безопасной.
Незадолго до этого губернатор города Михаил Развожаев проинформировал, что такой БПЛА пытался совершить атаку на Севастополь, но был ликвидирован.
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