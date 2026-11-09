Оператор БПЛА рассказал об обучении молодых военных с опытом компьютерных игр
Инструктор по работе с беспилотниками, боец с позывным Киндер рассказал, что среди молодых военных на передовой встречаются любители компьютерных игр. Сейчас они осваивают управление БПЛА.
В беседе с военкором RT Владом Андрицей военнослужащий сообщил, что обучает этому делу в том числе бойцов в возрасте от 18 до 20 лет. Сам он служит на Запорожском направлении и встретил 20-летие на позициях.
По словам Киндера, операторы беспилотников отряда «БАРС-Сармат» работают недалеко от линии фронта. В районе Степногорска сейчас идут тяжёлые бои.
Одна из главных задач расчётов БПЛА — помогать сохранять жизни штурмовиков. Те во время боёв находятся в лесополосах, блиндажах и подвалах, отметил инструктор.
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