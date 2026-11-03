03 ноября 2026, 10:03

Фото: Минобороны РФ

Российские вооружённые силы осуществили серию атак на тыловые объекты Украины и позиции ВСУ в нескольких районах. В результате ударов были повреждены энергетические и портовые сооружения, пункты управления беспилотниками, наземные робототехнические системы, а также живая сила противника. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Ночная работа ПВО Удары ВС РФ по тыловым объектам Украины Работа FPV-дронов по позициям ВСУ на правом берегу Днепра Ликвидация пункта управления БПЛА ВСУ под Дружковкой Под Запорожьем ослаблена оборона ВСУ ВС РФ уничтожили ВСУ в Сумской области Успехи группировки войск «Запад»



Ночная работа ПВО

Удары ВС РФ по тыловым объектам Украины

Работа FPV-дронов по позициям ВСУ на правом берегу Днепра

Ликвидация пункта управления БПЛА ВСУ под Дружковкой

Фото: Минобороны РФ

Под Запорожьем ослаблена оборона ВСУ

ВС РФ уничтожили ВСУ в Сумской области

Успехи группировки войск «Запад»