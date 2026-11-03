Авиаудары по тыловым объектам Украины, уничтожение НРТК в Сумской области и ликвидация расчётов БПЛА: последние новости СВО на 3 ноября
Российские вооружённые силы осуществили серию атак на тыловые объекты Украины и позиции ВСУ в нескольких районах. В результате ударов были повреждены энергетические и портовые сооружения, пункты управления беспилотниками, наземные робототехнические системы, а также живая сила противника. Подробности — в материале «Радио 1».
Ночная работа ПВОМинувшей ночью расчёты противовоздушной обороны ВС РФ сбили 856 БПЛА самолётного типа. Средства перехвата сработали в небе над Брянской, Белгородской, Владимирской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, а также над Московским регионом, Республикой Крым и над акваторией Чёрного моря. Все цели ликвидированы штатными средствами поражения.
Удары ВС РФ по тыловым объектам УкраиныВ ночь на 3 ноября ВС РФ продолжили серию авиаударов по портовым объектам, которые поддерживают украинские войска, а также по судам, задействованным в транспортировке военных грузов. По данным Министерства обороны Российской Федерации, под обстрел попали энергетические объекты Украины в Винницкой, Днепропетровской и Харьковской областях. Эти объекты снабжают электроэнергией предприятия военной промышленности и подразделения ВСУ. Также удары были нанесены по портовой инфраструктуре в Одесской области и морским судам, используемым в военных целях.
Работа FPV-дронов по позициям ВСУ на правом берегу ДнепраРасчёты подразделений беспилотных систем 49-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» нанесли точные удары по объектам ВСУ на правобережной части Херсонской области. В ходе воздушной разведки российские военнослужащие выявили замаскированные позиции противника на правом берегу Днепра. Объективный контроль подтвердил полное поражение всех намеченных целей. Огневое воздействие с применением FPV-дронов лишило противника двух единиц автомобильной техники — она служила для оперативной переброски личного состава и военного имущества. Кроме того, уничтожена антенна комплекса радиоэлектронной борьбы: с её помощью противник подавлял каналы управления и навигации БПЛА.
Ликвидация пункта управления БПЛА ВСУ под ДружковкойВ ходе боевой работы расчёты дронов 82-го отдельного полка беспилотных систем «Южной» группировки войск обнаружили в окрестностях Дружковки Донецкой Народной Республики пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ. Разведка идентифицировала объект беспилотной инфраструктуры по антеннам управления и генератору. Украинские боевики разместили его в одном из жилых домов частного сектора.
До удара по пункту управления операторы БПЛА атаковали площадку взлёта и приземления, где находился подготовленный к запуску тяжёлый беспилотник ВСУ. После атаки загорелся и сам дом, в котором размещался расчёт украинского БПЛА. В тот же день на логистических маршрутах в районе Дружковки расчёты ударных дронов уничтожили два вражеских наземных робототехнических комплекса с грузом материальных средств для украинских боевиков.
Под Запорожьем ослаблена оборона ВСУУдарные БПЛА ВС РФ уничтожили живую силу ВСУ на маршрутах перехода и в опорных пунктах. Передовые позиции противника ослабли, возможности удержания оборудованной линии обороны снизились. Поражение достигалось комбинированным применением дронов разных типов и способов управления. Наблюдение за опорными пунктами вскрыло перемещения малых групп по лесополосам, траншеям и скрытым участкам. После выявления маршрутов операторы последовательно атаковали обнаруженные группы: часть целей — на переходах, остальные — в блиндажах и опорных пунктах.
Отдельно операторы разведывательных дронов проследили маршруты возврата беспилотников противника. По местам посадки выявили пункты управления с операторами и инженерами БПЛА ВСУ. Там дроны готовили к повторным вылетам, меняли аккумуляторы и устанавливали полезную нагрузку. Координаты передали артиллерии. Расчёты 2С5 «Гиацинт-С» нанесли огневое поражение, корректировку вели с помощью БПЛА и штатных средств связи. В результате уничтожены пункты управления, операторы, инженеры и оборудование. Возможности ВСУ по воздушной разведке и применению ударных дронов в Запорожской области снизились.
ВС РФ уничтожили ВСУ в Сумской областиМинувшим днем операторы беспилотников 56-го гвардейского десантно-штурмового полка, входящего в состав группировки «Север», успешно поразили три комплекса НРТК противника. Эти установки доставляли на передовые линии продовольствие, топливо и боеприпасы. Цели были обнаружены в результате круглосуточного наблюдения с использованием воздушной разведки. Были выявлены скрытые позиции, которые применялись противником для временного размещения личного состава. Полученные координаты немедленно передали на командный пункт и операторам ударных беспилотных летательных аппаратов. Ликвидация целей подтверждена средствами объективного контроля.
Успехи группировки войск «Запад»Силы группировки «Север» укрепили свои позиции и захватили более выгодные рубежи. В Харьковской области были нанесены удары по живой силе и технике двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады национальной гвардии в районах Колодезное, Шиповатое, Водяное и Мартовое. Кроме того, в Сумской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Иволжанское и города Сумы.
Силы противника понесли потери в количестве до 110 человек личного состава, утратили три боевые бронированные машины, пять транспортных средств и станцию радиоэлектронной борьбы.