Удары по электроподстанции в Житомирской области и ликвидация антенн Starlink в Запорожье: последние новости СВО на 8 ноября
Российские военные продолжают наносить удары по объектам, обеспечивающим боеспособность ВСУ, и вести активные действия на нескольких направлениях. За прошедшие сутки поражены цели в тылу противника, нарушена работа его систем связи и управления беспилотниками. Подробности — в материале «Радио 1».
Ночная работа ПВОМинувшей ночью расчёты противовоздушной обороны ВС РФ сбили 142 БПЛА самолётного типа. Средства перехвата сработали в небе над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Воронежской, Ростовской областями, а также над Московским регионом, Республикой Крым и над акваторией Азовского моря. Все цели ликвидированы штатными средствами поражения.
Удары ВС РФ по тыловым объектам УкраиныРоссийские военные продолжают атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру, работающую на нужды ВСУ, а также морские суда, перевозящие военные грузы. В ночь на 8 ноября российские беспилотники поразили подстанцию напряжением 330 кВ возле населенного пункта Белошицы в Житомирской области, которая снабжала электричеством предприятия украинского оборонного комплекса. Помимо этого, в Черном море юго-западнее Одессы уничтожено судно-контейнеровоз, доставлявшее на Украину оружие и военное имущество.
Ликвидация антен связи ВСУ в Запорожской областиРазведчики группировки «Восток» вскрыли в Запорожской области сеть средств связи, через которую ВСУ управляли беспилотниками. Противник расположил выносные антенны, ретрансляторы и спутниковые терминалы Starlink на скрытых позициях в лесополосах рядом с укрытиями. Это оборудование поддерживало устойчивый канал между передовыми расчётами БПЛА и пунктами управления, а также обеспечивало передачу разведданных и командование ударными дронами.
Для поражения выявленных объектов ВС РФ задействовали расчёты ударных БПЛА. Операторы FPV-дронов нанесли серию прицельных ударов, уничтожены антенны управления БПЛА, ретрансляционное оборудование и терминалы Starlink. Поражение узлов связи нарушило взаимодействие подразделений беспилотной авиации ВСУ, ограничило управление ударными дронами и передачу развединформации.
Огонь по пунктам управления БПЛА ВСУОператоры разведывательных дронов группировки «Восток» минувшим днем отследили возвращение аппаратов противника после выполнения заданий и зафиксировали несколько мест их приземления в Запорожской области. Наблюдение позволило вскрыть замаскированные пункты управления, размещённые в укрытиях и строениях рядом с передовыми позициями ВСУ.
Данные о целях передали артиллерийским подразделениям группировки. Согласно данным Минобороны РФ, расчёты 122-мм гаубиц Д-30 нанесли серию ударов по обнаруженным пунктам: огонь вели по укрытиям с операторами БПЛА, местам хранения аппаратов и оборудованию, обеспечивавшему их применение. В результате артиллерийских ударов уничтожены пункты управления БПЛА противника вместе с находившимися там операторами и техникой.
Уничтожение командных пунктов ВСУ под ДружковкойВС РФ в ходе активной воздушной разведки на Краматорском направлении выявили и уничтожили пункты управления беспилотными летательными аппаратами и личный состав ВСУ. Расчёты разведывательных БПЛА обнаружили в лесополосе в районе Дружковки два пункта управления беспилотной авиацией противника. Данные о местонахождении цели передали операторам дронов-камикадзе.
Расчёты FPV-дронов точечно поразили пункты управления, уничтожив находившихся там бойцов и специальное оборудование. В том же районе операторы беспилотников зафиксировали передвижение личного состава противника, пытавшегося укрыться. В ходе боевой работы расчёта 152-мм гаубицы «Гиацинт-Б» из 54-го мотострелкового полка были ликвидированы как живая сила противника, так и укрытие.