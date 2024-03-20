Оператор дрона ВС РФ поразил солдата ВСУ, убившего раненого сослуживца — видео

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Российский беспилотный летательный аппарат заснял, как украинский военный стреляет по своему сослуживцу, который, возможно, получил тяжелое ранение и не мог самостоятельно двигаться вперед. Солдат ВСУ расстрелял раненого товарища, после чего был наказан российским FPV-дроном. Соответствующие кадры опубликовал в своем Telegram-канале журналист Кирилл Федоров.
Федоров поделился, что убийство раненого украинского военного его же сослуживцем было заснято с помощью FPV-дрона добровольцев из Татарстана, который принимает участие в боевых действиях. Солдаты ВС РФ, увидев этот бесчеловечный поступок, решили наказать противника.
Отмечается, что украинский убийца был ликвидирован операторами FPV-дрона.
Ранее экс-глава Военной разведки Чехии генерал Петр Пелз заявил, что РФ методично сокрушает украинские войска благодаря своей промышленности и логистике, а Запад ничего не может этому противопоставить. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Отмечается, что украинский убийца был ликвидирован операторами FPV-дрона.
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Екатерина Коршунова