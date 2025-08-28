В Ростовской области выписали первые штрафы за съёмку последствий атак дронов

28 августа 2025, 17:09

Фото: iStock/bbsferrari

В Ростовской области два жителя получили протоколы об административных правонарушениях за съёмку и публикацию последствий атак беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь на пресс-конференции.