В Ростовской области выписали первые штрафы за съёмку последствий атак дронов
В Ростовской области два жителя получили протоколы об административных правонарушениях за съёмку и публикацию последствий атак беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь на пресс-конференции.
Как ранее сообщал «Коммерсантъ Ростов-на-Дону», с 10 августа в регионе действует указ, предусматривающий штрафы за подобные нарушения: для граждан – от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 200 до 400 тысяч рублей.
По словам Слюсаря, не все жители Ростовской области до конца осознают, что противостояние ведётся не только на фронтах, но и в информационной сфере. Именно поэтому меры по ограничению распространения информации о последствиях атак БПЛА считаются необходимыми для обеспечения безопасности региона.
Читайте также: