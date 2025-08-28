В Кремле отреагировали на обвинения Украины в атаках ВС РФ на мирное население
Пресс‑секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге с журналистами заявил, что российские военнослужащие продолжают реализовывать задачи специальной операции на Украине и наносить удары по военной инфраструктуре.
Отвечая на вопрос о соотношении обвинений Киева в ударах по мирному населению и сообщаемых Москвой ударах по военным объектам, Песков заметил, что, по его словам, со стороны киевского режима продолжаются удары по российской инфраструктуре, в том числе по гражданским объектам. Российские военные, по его словам, выполняют поставленные задачи и «продолжают бить по объектам военной и околовоенной инфраструктуры», при этом цели успешно уничтожаются.
Он также подчеркнул, что РФ сохраняет интерес к продолжению диалога по урегулированию конфликта.
Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 28 августа был нанесён групповой удар по предприятиям военно‑промышленного комплекса и авиабазам Украины с использованием высокоточного авиационного оружия большой дальности, в том числе гиперзвуковых ракет «Кинжал» и ударных беспилотников.
Читайте также: