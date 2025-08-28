В Кремле отреагировали на обвинения Украины в атаках ВС РФ на мирное население

28 августа 2025, 15:07

Песков: Украина продолжает бить по объектам мирной инфраструктуры России

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Пресс‑секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге с журналистами заявил, что российские военнослужащие продолжают реализовывать задачи специальной операции на Украине и наносить удары по военной инфраструктуре.