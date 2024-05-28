Оператора ВГТРК Пушина ранили в зоне СВО под Харьковом

Фото: istockphoto/RamonCast
Оператора Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) Александра Пушина ранили в зоне спецоперации под Харьковом. Об этом сообщил телеканал «Россия 24».
«Наш оператор Александр Пушин сейчас находится в больнице, его жизни сейчас ничего не угрожает. Мы желаем скорейшего выздоровления военному корреспонденту ВГТРК», – сообщила ведущая в эфире.
Осколки попали Пушину в ногу, но военкор не растерялся и сам оказал себе помощь, наложив турникет, чтобы не отвлекать остальных и не замедляться.
Украинские неонацисты не особо разбираются, по кому бить. Огонь боевики ВСУ ведут по всем подряд, включая мирное население и журналистов.
Так, 19 апреля, при подготовке репортажа о борьбе с беспилотниками в зоне СВО погиб военкор «Известий» Семен Еремин в результате атаки FPV-дрона.
Последний репортаж Еремина показали 20 апреля.
Читайте также:
Для пополнения после больших потерь: ВСУ перебросили бригаду морпехов с Херсона на Харьков
Пленный боевик ВСУ заявил о нежелании военных защищать Харьков
«Донбасс важнее, чем Харьков»: Украина рискует потерять ключевой город
Никита Кротов