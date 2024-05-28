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Оператора ВГТРК Пушина ранили в зоне СВО под Харьковом

«Россия 24»: оператора ВГТРК Пушина ранили в зоне СВО под Харьковом
28 мая 2024, 13:16
Фото: istockphoto/RamonCast

Фото: istockphoto/RamonCast

Оператора Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) Александра Пушина ранили в зоне спецоперации под Харьковом. Об этом сообщил телеканал «Россия 24».
«Наш оператор Александр Пушин сейчас находится в больнице, его жизни сейчас ничего не угрожает. Мы желаем скорейшего выздоровления военному корреспонденту ВГТРК», – сообщила ведущая в эфире.

Осколки попали Пушину в ногу, но военкор не растерялся и сам оказал себе помощь, наложив турникет, чтобы не отвлекать остальных и не замедляться.



Украинские неонацисты не особо разбираются, по кому бить. Огонь боевики ВСУ ведут по всем подряд, включая мирное население и журналистов.

Так, 19 апреля, при подготовке репортажа о борьбе с беспилотниками в зоне СВО погиб военкор «Известий» Семен Еремин в результате атаки FPV-дрона.

Последний репортаж Еремина показали 20 апреля.

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#война
Названа цель удара ВС РФ по подконтрольной Киеву Снигиревке
Матвийчук: целью удара ВС РФ по Снигиревке под Херсоном – ликвидация угрозы
28 мая 2024, 14:04

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук объяснил удар ВС РФ по городу Снигирёвка, расположенному в подконтрольной ВСУ части Херсонской области. Об этом он сообщил в беседе с «Лентой.ру».
Взрывы с Снигирёвке были слышны в ночь с 9 на 10 мая.

По словам Матвийчука, Снигирёвка имеет оперативное, а не стратегическое значение. Вероятно, российское командование приняло решение ударить по этому населённому пункту из-за присутствия в нём подразделений ВСУ или огневых средств.

Он подчеркнул, что все удары наносятся с целью ликвидации угрозы. В первую очередь уничтожаются наиболее опасные объекты. Очевидно, при обстреле Снигирёвки преследовались те же цели.

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#вс рф
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#спецоперация
#херсонская область
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Песков рассказал о возможном ответе на удары по территории России
Песков: ответ на удары оружием Запада по России знают Путин и Минобороны РФ
28 мая 2024, 13:27

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ответ на удары оружием Запада по территории России знают президент Владимир Путин и российское Министерство обороны. Об этом представитель Кремля сообщил «Известиям».
Песков подчеркнул, что российские военные принимают соответствующие контрмеры. Пресс-секретарь российского лидера добавил, что Москва отмечает отсутствие единства в Европейском союзе по вопросу разрешения Украине атаковать территорию России.

Недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что необходимо снять ограничения на использование западного оружия для ударов ВСУ по целям на российской территории.

Напомним, ранее издание Asia Times сообщило, что Западу следует тревожиться из-за возможного ответа президента РФ Владимира Путина в случае, если Украине разрешат бить по российской территории западным оружием.

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Бездомных собак предложили высылать на СВО
Депутат Зиганшин предложил отправлять бездомных собак на СВО
28 мая 2024, 13:26

Фото: iStock/Osobystist

Председатель комиссии по экономическому развитию думы Екатеринбурга Артур Зиганшин предложил отправлять бездомных собак в зону СВО. Об этом пишет URA.RU.
«Я специально не поленился, открыл: во время Великой Отечественной войны 70 тысяч собак принимали участие в боевых действиях. У нас идет СВО. Может, имеет смысл найти применение собачкам там?», — поделился он.

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре готовы создать специальный «отряд» из бездомных собак для помощи российским военным в зоне специальной военной операции. Ветеринарная служба Югры готова оказать помощь в подборе определённых пород собак, пригодных для обучения и дрессировки, содержащихся в приютах для животных, не имеющих владельцев. Обучением животных из приютов займётся специалист-кинолог Ольга Колмогорова из центра «Гром».

Польша обвиняет Россию в «организованном нападении» на Европу мигрантами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Российская ПВО сбила украинский истребитель МиГ-29
МО РФ: ПВО сбила истребитель МиГ-29 ВСУ, бомбу Hammer и ракету ATACMS
28 мая 2024, 13:17

Фото: iStock/Aterrassi

Российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, ракету ATACMS, 39 беспилотников и другие цели. Об этом сообщается в сводке Минобороны России, представленной в официальном Telegram-канале ведомства.
Помимо указанного украинского вооружения, ВС РФ удалось семь управляемых авиабомб Hammer французского производства и реактивный снаряд HIMARS производства США.

Также отмечается, что оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок российских войск за эти сутки поразили скопления украинских военных и военной техники в 118 районах.

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#истребитель
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#сво
#вс рф
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ВСУ потеряли более 700 военных в зоне действий группировки «Юг»
Минобороны: подразделения «Юга» уничтожили более 700 военных в зоне СВО
28 мая 2024, 13:11

Фото: iStock/SergeyVButorin

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Красногоровка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Об этом сообщило МО РФ.
Поражение было нанесено технике 54-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад Вооруженных сил Украины. Кроме того, противник потерял более 700 военных, а также 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, 122-мм гаубицу Д-30, две 152-мм гаубицы Д-20, 105-мм орудие М119 американского производства.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что обломки уничтоженного на подлете к Москве БПЛА упали на дом известного ученого. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Минобороны Украины призвали Запад закрыть небо над страной
Глава Минобороны Украины Умеров призвал закрыть небо над западом Украины
28 мая 2024, 13:05

Фото: iStock/Liukov

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров призвал западные страны закрыть небо над территорией на западе страны. Об этом он написал в сообщении по итогам онлайн-выступления на сессии Парламентской ассамблеи ООН.
Он обратился к соседним государствам, являющимся членами НАТО, с просьбой предоставить Украине системы ПВО и закрыть небо над западными регионами со своей территории.

Также Умеров попросил разрешить украинским войскам применять западное вооружение на большие расстояния.

Ранее российский боец спецназа «Ахмат» с позывным Атаги заявил, что боевой дух украинских солдат находится на довольно низком уровне.

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#украина
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#небо
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В Бельгии раскрыли, могут ли ВСУ бить оружием из Брюсселя по территории РФ
Премьер Бельгии де Кро: ВСУ могут использовать оружие Брюсселя только на Украине
28 мая 2024, 13:04

Фото: iStock/macky_ch

ВСУ могут использовать переданное Бельгией вооружение только на своей территории. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кро в интервью агентству Reuters.
«Все оружие, которое поставляет Бельгия Украине в рамках соглашения о безопасности, предназначено для применения украинцами на территории Украины», — заявил де Кро.

Так он ответил на вопрос прессы, сможет ли Украина использовать истребители F-16, которые передаст Бельгия, для нанесения ударов по территориям России.

Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что не видит причин запрещать Украине наносить удары западным вооружением по территориям России. Он также выразил своё полное согласие со словами генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который ранее неоднократно заявлял о праве Киева бить по российским территориям западным оружием.

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#истребители
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Появились первые кадры из подвала с телами бойцов ВСУ в Крынках
28 мая 2024, 12:50

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

Появились первые кадры из подвала в Крынках Херсонской области, где обнаружили большое количество трупов украинских боевиков. Видео публикует РИА Новости.
Уточняется, что кадры предоставила пресс-служба губернатора Владимира Сальдо, они были сняты ещё 24 мая.

28 мая губернатор региона Владимир Сальдо заявил, что в селе Крынки на левом берегу Днепра Херсонской обнаружили подвалы с телами украинских военнослужащих.

«Наши военные при обследовании разрушенных домов продолжают обнаруживать страшные находки — подвалы, заваленные телами так называемых «морских пехотинцев». Только в таком виде они присутствуют в Крынках», — написал Сальдо в своем Телеграм-канале.

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#солдат
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«Предвестник новой эры»: названо российское оружие, меняющее ход СВО
NRK: российские авиабомбы являются серьёзной угрозой для ВСУ и меняют ход СВО
28 мая 2024, 12:46

Фото: iStock/Kamila Kozioł

Российские планирующие авиабомбы стали серьёзной угрозой для украинских войск и меняют ход конфликта. Об этом сообщает издание NRK.
Отмечается, что за довольно короткий срок планирующие бомбы стали важнейшим видом российского оружия на поле боя.

В статье указано, что авиабомбы ВС РФ обладают огромной разрушительной силой, в результате чего наносят серьёзный ущерб боевикам ВСУ, подрывая их боевой дух и мешая мобилизации.

Авторы материала привели слова неназванного обозревателя, который прозвал российские бомбы предвестниками «новой эры» конфликта на Украине.

Днём ранее о мощи российских авиабомб заявил и президент Украины Владимир Зеленский, выступая на пресс-конференции в Испании. Он признал, что они наносят серьёзный удар по украинским войскам.

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#вс рф
#бомба
#оружие
#сво
#всу
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