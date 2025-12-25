Российские силы ПВО за ночь уничтожили 141 украинский БПЛА

25 декабря 2025, 07:44

Фото: iStock/e-crow

Дежурные средства российской ПВО успешно справились с угрозой в ночь с 24 на 25 декабря. Они перехватили 141 БПЛА, направленный с Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.