Российские силы ПВО за ночь уничтожили 141 украинский БПЛА
Дежурные средства российской ПВО успешно справились с угрозой в ночь с 24 на 25 декабря. Они перехватили 141 БПЛА, направленный с Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Шестьдесят два — над Брянской областью, двенадцать — над Тульской областью, одиннадцать — над Калужской областью, девять — над Московским регионом, восемь — над Республикой Адыгея, семь — над Краснодарским краем, шесть — над Республикой Крым, шесть — над Ростовской областью, пять — над Белгородской областью, пять — над Воронежской областью, пять — над акваторией Азовского моря, четыре — над Курской областью, один — над Волгоградской областью.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
