Российский боец в одиночку справился с диверсионной группой ВСУ

20 декабря 2025, 01:04

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Военнослужащий ВС РФ Басанг Слинкин выявил группу украинских диверсантов и вступил с ними в неравный бой в зоне СВО. Об этом рассказали в Минобороны РФ.





Боец находился в замаскированном наблюдательном пункте, когда заметил передвижение противника. Он передал информацию командованию и занял более выгодную огневую позицию.



«Дождавшись выхода диверсантов на открытую местность, точным огнем уничтожил двоих диверсантов. В завязавшемся бою диверсанты начали отступать, бросив убитых», — говорится в сообщении.