Российский боец в одиночку справился с диверсионной группой ВСУ
Военнослужащий ВС РФ Басанг Слинкин выявил группу украинских диверсантов и вступил с ними в неравный бой в зоне СВО. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
Боец находился в замаскированном наблюдательном пункте, когда заметил передвижение противника. Он передал информацию командованию и занял более выгодную огневую позицию.
«Дождавшись выхода диверсантов на открытую местность, точным огнем уничтожил двоих диверсантов. В завязавшемся бою диверсанты начали отступать, бросив убитых», — говорится в сообщении.В ведомстве подчеркнули, что Слинкин в одиночку уничтожил двух диверсантов и обратил в бегство остальную группу ВСУ.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины с целью защиты русскоязычных жителей Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались обстрелам со стороны киевского режима.