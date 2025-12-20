Достижения.рф

Балицкий: один человек пострадал в результате атаки ВСУ на Запорожскую область
Фото: iStock/maxim4e4ek

Украинские беспилотники атаковали Запорожскую область, пострадал мирный житель. Об этом в Телеграм-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.



По его словам, инцидент произошёл в населённом пункте Васильевка. 43-летний мужчина получил осколочные ранения в результате падения БПЛА. Пострадавшего доставили в больницу. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели двух женщин в результате атаки украинских беспилотников. В момент удара они находились в автомобиле.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины с целью защиты русскоязычных жителей Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались обстрелам со стороны киевского режима.

Александр Огарёв

