Один человек пострадал в результате атаки ВСУ на Запорожскую область
Украинские беспилотники атаковали Запорожскую область, пострадал мирный житель. Об этом в Телеграм-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
По его словам, инцидент произошёл в населённом пункте Васильевка. 43-летний мужчина получил осколочные ранения в результате падения БПЛА. Пострадавшего доставили в больницу. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели двух женщин в результате атаки украинских беспилотников. В момент удара они находились в автомобиле.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины с целью защиты русскоязычных жителей Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались обстрелам со стороны киевского режима.
