Операторы БПЛА уничтожили антенны связи Starlink ВСУ на правом берегу Днепра

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Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск «Днепр» выявили и уничтожили антенны связи ВСУ на правом берегу Днепра. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Операторы беспилотников ударили по украинским антеннам связи Starlink на Каховском направлении. В результате ударом были уничтожены сразу несколько антенн и ретрансляторов.
В оборонном ведомстве уточнили, что бойцы группировки «Днепр» ежедневно в режиме реального времени наблюдают за правым берегом Днепра через дроны. Они отслеживают передвижение бойцов ВСУ, корректируют удары реактивной и ствольной артиллерии и наводят FPV-дроны на цели украинских войск.
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