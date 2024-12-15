Операторы БПЛА ВС РФ поразили полевой склад ВСУ в Запорожской области

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Операторы ударных БПЛА разведывательного батальона 58-й группировки «Днепр» уничтожили полевой склад ВСУ в Запорожской области. Об этом рассказали РИА Новости.
Как рассказал начальник штаба батальона с позывным «Беркут», оператор обнаружил склад хранения инженерных боеприпасов противника во время поиска и разведки территории. В общей сложности удалось зафиксировать порядка 50 противотанковых мин. Было принято решение об уничтожении склада. После первого прямого попадания началось возгорание, а после него сильная детонация.
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Иван Мусатов