Операция в Одессе и выход к Днепру: Военкор раскрыл сценарий развития СВО

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.
Автор телеграм-канала «ЖИВОВ Z. БИТВА ЗА ДОНБАСС», военный блогер Алексей Живов в беседе с «Радио 1» сообщил про основной фронт на СВО.
По его словам, этому усилию будет содействовать освобождение Часов Яра, которое ведется чуть севернее.
Он добавил, что про операцию в Одессе говорить пока не стоит, потому что для этого нет сил и средств. Однако в будущем (2025-2026 год), когда будут наращены возможности по оружию, такой расклад возможен.
Автор телеграм-канала «ЖИВОВ Z. БИТВА ЗА ДОНБАСС» заявил, войска РФ успешно продвигаются вперед и поддерживаются все большим количеством авиационных ударов.
По мнению военного блогера, прогнозы делать пока рано, так как ключевой точкой станут выборы президента США и его позиция к поддержке Украины.
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«Ближайшая задача — взять Угледар на Нижнедонецком и Запорожском направлениях, которые позволят при наличии боекомплектов и личного состава, двигаться дальше в сторону Орехово и Запорожья. То есть обвалить весь запорожско-донецкий фронт ВСУ и в дальнейшей перспективе выйти к Днепру», — сказал военный эксперт.
По его словам, этому усилию будет содействовать освобождение Часов Яра, которое ведется чуть севернее.
«Думаю, что в течение двух недель-месяца там будет все закончено. Там армия сможет выйти на последний укрепленный район — в целом Крамоторскую агломерацию. В Харькове есть успехи, в Курской области продолжаются тяжелые бои. Войска потихоньку выдавливают противника. Все происходит медленнее, чем хотелось бы, потому что там серьезное сопротивление», — рассказал военный блогер.
Он добавил, что про операцию в Одессе говорить пока не стоит, потому что для этого нет сил и средств. Однако в будущем (2025-2026 год), когда будут наращены возможности по оружию, такой расклад возможен.
«На Крымском направлении усиливается оборона Крымского полуострова. Различные противодесантные и противодиверсионные мероприятия проводятся для того, чтобы у противника, если он вздумает сделать вылазки, ничего не вышло», — сообщил Алексей Живов.
Автор телеграм-канала «ЖИВОВ Z. БИТВА ЗА ДОНБАСС» заявил, войска РФ успешно продвигаются вперед и поддерживаются все большим количеством авиационных ударов.
По мнению военного блогера, прогнозы делать пока рано, так как ключевой точкой станут выборы президента США и его позиция к поддержке Украины.
«Это рубикон, после которого станет понятно, как мы дальше воюем: в полную силу до полной победы, и не факт, что только над Украиной, или находим компромиссную позицию и выходим на мирное соглашение. В конце 2024 года — начале 2025 будет ясность по дальнейшему развитию СВО», — заключил Алексей Живов.
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Анастасия Бондарева