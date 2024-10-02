Операция в Одессе и выход к Днепру: Военкор раскрыл сценарий развития СВО

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что за созданием новой украинской баллистической ракеты стоит НАТО, которая хочет легализовать удары по РФ, при этом оставшись в стороне. Об этом сообщает РИА Новости.