«Всего одно решение»: что нужно для освобождения Одессы

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В настоящее время освобождение Одессы не является первостепенной задачей для ВС РФ, однако для этого необходимо лишь одно решение. Так считает военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Перенджиев.
Эксперт считает, что сейчас, если планы по освобождению Одессы и есть, то это не первостепенная задача, а доверят такую задачу только элитным русским войскам — морской пехоте и десантникам.
Он также выразил уверенность, что команда на освобождение Одессы будет дана без публичных заявлений, а сама операция станет неожиданностью для противника.
По словам военного политолога, начнется освобождение Одессы с высадки морского и воздушного десанта ВС РФ. Перенджиев считает, что подразделения ВДВ и морской пехоты должны действовать по предназначению. Тогда операции по освобождению территорий, оккупированных противником, будут проходить успешнее.
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«Сложность, наверное, в том, что есть другие задачи, более важные. Это Курская область, это Донбасс, и другие, где задействованы в том числе наши морпехи. Вероятно, когда обстановка позволит, им поставят задачу, которая, к слову, отвечает их войсковой специализации. Сейчас морпехи у нас больше выступают как подразделения сухопутных войск, и не действуют по своему назначению», — рассказал Перенджиев в беседе с Царьградом.
Он также выразил уверенность, что команда на освобождение Одессы будет дана без публичных заявлений, а сама операция станет неожиданностью для противника.
По словам военного политолога, начнется освобождение Одессы с высадки морского и воздушного десанта ВС РФ. Перенджиев считает, что подразделения ВДВ и морской пехоты должны действовать по предназначению. Тогда операции по освобождению территорий, оккупированных противником, будут проходить успешнее.
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Элина Позднякова