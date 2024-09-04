Военэскперт Коротченко раскрыл реальные цели ВСУ на Кинбурнской косе

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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что на Украине готовят десант ВСУ для форсирования Днепра. Украинские диверсионно-разведывательные группы на лодках регулярно пытаются высадиться на Кинбурнской косе в Херсонской области.
Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с «Радио 1» заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины постоянно пытаются перенести террористическую активность на территорию новых регионов Российской Федерации.
По его словам, боевые действия продолжаются ежедневно, и ситуация остается динамичной. Он отметил, что сейчас противнику не удается успешно реализовать свои планы на Кинбурнской косе в Херсонской области.
Эксперт ещё раз подчеркнул, что основная цель Вооруженных сил Украины заключается в том, чтобы максимально перенести активность боевых действий на территории новых субъектов России.
Напомним, что Кинбурнская коса — это песчаная коса, протянувшаяся более чем на 40 километров между Днепровско-Бугским лиманом и Ягорлыцким заливом Черного моря, находящаяся на юге Херсонской области.
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«Высадка диверсионно-разведывательных групп — это тактика, которая активно и широко применяется. Российские военные в зоне проведения специальной военной операции осуществляют мониторинг соответствующей активности со стороны противника и предпринимают меры по уничтожению всех высадившихся средств», — рассказал военный эксперт.
По его словам, боевые действия продолжаются ежедневно, и ситуация остается динамичной. Он отметил, что сейчас противнику не удается успешно реализовать свои планы на Кинбурнской косе в Херсонской области.
Эксперт ещё раз подчеркнул, что основная цель Вооруженных сил Украины заключается в том, чтобы максимально перенести активность боевых действий на территории новых субъектов России.
«Мы исходим из того, что российские военные знают о таких устремлениях противника и делают все, чтобы эти попытки были безуспешными», — подытожил он.
Напомним, что Кинбурнская коса — это песчаная коса, протянувшаяся более чем на 40 километров между Днепровско-Бугским лиманом и Ягорлыцким заливом Черного моря, находящаяся на юге Херсонской области.
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Дарья Осипова