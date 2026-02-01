Оперная певица Анна Нетребко прекратила предпринимательскую деятельность в РФ

01 февраля 2026, 09:55

Анна Нетребко (Фото: Instagram* @anna_netrebko_yusi_tiago)

Российская оперная певица Анна Нетребко закрывает индивидуальное предпринимательство в России. Как сообщает Telegram-канал Baza, 26 января Нетребко направила по почте документы для прекращения деятельности ИП в налоговую инспекцию Санкт-Петербурга.