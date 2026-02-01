Оперная певица Анна Нетребко прекратила предпринимательскую деятельность в РФ
Российская оперная певица Анна Нетребко закрывает индивидуальное предпринимательство в России. Как сообщает Telegram-канал Baza, 26 января Нетребко направила по почте документы для прекращения деятельности ИП в налоговую инспекцию Санкт-Петербурга.
Анна открыла это предпринимательство в сфере исполнительских искусств в 2021 году. В 2025 году стало известно, что за ИП числилась задолженность по страховым взносам на сумму более 50 тысяч рублей. Чтобы прекратить начисление обязательных платежей, артистка решила ликвидировать бизнес.
Нетребко имеет гражданство России и Австрии. Она продолжает выступать на европейских сценах, однако с 2022 года не даёт концертов в России. Весной 2023 года певица высказала критику в отношении проведения специальной военной операции.
