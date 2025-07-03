Оперштаб: в Курской области объявлена опасность атаки БПЛА
В Курской области объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом сообщает региональный оперштаб.
«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — передает telegram-канал ведомства.
На фоне этого стало известно об атаке беспилотников на Воронежскую область. В небе над регионом было сбито свыше пяти вражеских БПЛА. В результате падения обломков дрона повреждения получил частный дом.