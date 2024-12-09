Российский вертолет ликвидировал опорный пункт ВСУ в Курской области

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Российский вертолет Ми-28НМ уничтожил опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области.
В Минобороны РФ сообщили РИА Новости, что экипаж выполнил задачу с использованием авиационных ракет по координатам, переданным авиационным наводчиком. Цель, включая личный состав противника, была ликвидирована.
Удар поддержал действия сухопутных войск. После выполнения задачи экипаж вертолета провел маневры на малой высоте, применяя тепловые ловушки для защиты от возможных атак с использованием ПЗРК.
Уничтожение цели подтвердил авиационный наводчик.
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«Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области», — сообщили в Минобороны.
Удар поддержал действия сухопутных войск. После выполнения задачи экипаж вертолета провел маневры на малой высоте, применяя тепловые ловушки для защиты от возможных атак с использованием ПЗРК.
Уничтожение цели подтвердил авиационный наводчик.
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Мария Моисеева