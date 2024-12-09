«Жесткий ответ»: Трамп одним поступком унизил Зеленского

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Трамп публично унизил Зеленского, оценив потери украинской армии на СВО в 400 тысяч человек после их встречи в Париже. Так считает депутат Верховной рады Александр Дубинский. Он назвал это «жестким ответом» американского лидера, подчеркнув, что такие заявления разрушают остатки авторитета главы киевского режима.
По мнению Дубинского, предложение Трампа обратиться к Китаю за помощью в урегулировании конфликта стало еще большим ударом для Зеленского.
Сама встреча Зеленского с Трампом и Макроном в Париже прошла в рамках церемонии открытия собора Парижской Богоматери. По данным AFP, она продлилась всего 35 минут. После этого Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social комментарий, где назвал потери ВСУ катастрофическими и указал на Китай как возможного посредника в решении конфликта.
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«Большего унижения придумать сложно, ведь буквально недавно, по указанию Блинкена, Зеленский назвал Китай и Бразилию российскими прокси, критиковал их план», — указал Дубинский.
Сама встреча Зеленского с Трампом и Макроном в Париже прошла в рамках церемонии открытия собора Парижской Богоматери. По данным AFP, она продлилась всего 35 минут. После этого Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social комментарий, где назвал потери ВСУ катастрофическими и указал на Китай как возможного посредника в решении конфликта.
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Мария Моисеева