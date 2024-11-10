Опубликовали кадры уничтожения «Солнцепёком» ВСУ в Харьковской области

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Министерство обороны России показало кадры уничтожения «Солнцепёком» бойцов украинской армии на территории Харьковской области.
Минобороны Российской Федерации сообщило, что во время разведки военнослужащие в районе одного из населённых пунктов Харьковской области обнаружили «скопление живой силы ВСУ в укрытии». После получения данных от разведки и дальнейшего их анализа было принято решение о том, что нужно совершить огневое воздействие на живую силу Вооружённых сил Украины.
Уничтожение укрытий с солдатами украинской армии фиксировали средствами объективного контроля в режиме реального времени.
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«Расчетом тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Север» был нанесен удар термобарическими боеприпасами по укрытию украинских боевиков, в результате чего живая сила противника была уничтожена», — подчеркивает Министерство обороны России в своём Телеграм-канале.
Уничтожение укрытий с солдатами украинской армии фиксировали средствами объективного контроля в режиме реального времени.
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Ольга Енгалычева