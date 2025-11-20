Достижения.рф

Нардеп Гончаренко* опубликовал мирный план США по Украине
Появился подробный мирный план США из 28 пунктов касательно прекращения украинского кризиса. Его публикует «Осторожно, новости» со ссылкой на народного депутата Украины Алексея Гончарено*.



Все 28 позиций касаются военных соглашений, восстановления городов и экономики Украины, а также реабилитации России на мировой арене.

Киеву в случае согласия придется ограничить численность Вооруженных сил до 600 тысяч человек, а НАТО дает обязательства не расширяться на восток. В случае прекращения конфликта предусмотрен механизм постепенного снятия санкций с РФ и ее возвращение в мировую экономику. Кроме того, Москву пригласят обратно в G8.
Что касается ситуации на земле, то Крым, Донецк и Луганск в одном из пунктов плана признаются де-факто российскими. При этом в Херсонской и Запорожской областях боевые действия замораживаются по линии соприкосновения.

