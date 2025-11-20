Опубликован мирный план США по Украине из 28 пунктов
Появился подробный мирный план США из 28 пунктов касательно прекращения украинского кризиса. Его публикует «Осторожно, новости» со ссылкой на народного депутата Украины Алексея Гончарено*.
Все 28 позиций касаются военных соглашений, восстановления городов и экономики Украины, а также реабилитации России на мировой арене.
Киеву в случае согласия придется ограничить численность Вооруженных сил до 600 тысяч человек, а НАТО дает обязательства не расширяться на восток. В случае прекращения конфликта предусмотрен механизм постепенного снятия санкций с РФ и ее возвращение в мировую экономику. Кроме того, Москву пригласят обратно в G8.
Что касается ситуации на земле, то Крым, Донецк и Луганск в одном из пунктов плана признаются де-факто российскими. При этом в Херсонской и Запорожской областях боевые действия замораживаются по линии соприкосновения.
