Опубликован мирный план США по Украине из 28 пунктов

20 ноября 2025, 23:40

Нардеп Гончаренко* опубликовал мирный план США по Украине

Фото: istockphoto / sb2010

Появился подробный мирный план США из 28 пунктов касательно прекращения украинского кризиса. Его публикует «Осторожно, новости» со ссылкой на народного депутата Украины Алексея Гончарено*.