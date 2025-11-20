ВС РФ освободили Платоновку и продолжают наступление на всех направлениях
Командующий российской группировкой «Южная» заявил, что в Северске военные ведут зачистку городских кварталов. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
Представитель Вооружённых сил России сообщил, что его подразделения освободили населённый пункт Платоновка и продолжают продвигаться дальше. Он добавил, что группировка «Южная» активно наступает на всех оперативных направлениях.
Что касается других территорий, командование заявляет об освобождении более 4 тысяч зданий в Константиновке. Помимо этого, российские военнослужащие доложили, что в настоящее время завершают освобождение населённого пункта Иванополье.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Константиновке, не стал называть конкретные даты полного освобождения города. При этом он отметил, что военные должны работать ритмично и планомерно.
