ВС РФ освободили Платоновку и продолжают наступление на всех направлениях

20 ноября 2025, 21:58

Командующий группировкой «Южная» сообщил о зачистке кварталов в Северске

Фото: Istock/Aleksandr Golubev

Командующий российской группировкой «Южная» заявил, что в Северске военные ведут зачистку городских кварталов. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».