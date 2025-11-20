В Центре «Ясенки» бойцов СВО начали учить водить машины с ручным управлением

20 ноября 2025, 22:41

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Центр реабилитации «Ясенки» и «Автошкола для своих» будут вместе помогать людям с инвалидностью осваивать автомобили с полностью ручным управлением. Они заключили договор на оказание образовательных услуг, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья.





Программа адресована участникам спецоперации, среди которых есть инвалиды.

«Автошкола будет проводить групповые занятия с ветеранами СВО, проходящими реабилитацию в «Ясенках». Бойцы, успешно завершившие курс, смогут трудоустроиться инструкторами по вождению. Это позволит им делиться опытом и знаниями с другими людьми с ограниченными возможностями», – рассказал министр социального развития региона Андрей Кирюхин.

«Это очень важный шаг. Обучение вождению для людей с инвалидностью не только способствует их социальной интеграции, но и дарит независимость, уверенность в себе», – отметил директор Центра реабилитации «Ясенки» Михаил Маслов.