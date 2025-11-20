В Центре «Ясенки» бойцов СВО начали учить водить машины с ручным управлением
Центр реабилитации «Ясенки» и «Автошкола для своих» будут вместе помогать людям с инвалидностью осваивать автомобили с полностью ручным управлением. Они заключили договор на оказание образовательных услуг, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья.
Программа адресована участникам спецоперации, среди которых есть инвалиды.
«Автошкола будет проводить групповые занятия с ветеранами СВО, проходящими реабилитацию в «Ясенках». Бойцы, успешно завершившие курс, смогут трудоустроиться инструкторами по вождению. Это позволит им делиться опытом и знаниями с другими людьми с ограниченными возможностями», – рассказал министр социального развития региона Андрей Кирюхин.Сотрудники автошколы познакомили бойцов с функционалом личного кабинета учащегося для освоения теоретического курса, провели инструктаж по технике безопасности, организовали ознакомительный заезд на автомобиле с ручным управлением.
«Это очень важный шаг. Обучение вождению для людей с инвалидностью не только способствует их социальной интеграции, но и дарит независимость, уверенность в себе», – отметил директор Центра реабилитации «Ясенки» Михаил Маслов.Как уточнили в министерстве, группа из пяти обучающихся освоит в очной форме образовательную программу на уровне профессиональной подготовки. После прохождения полного курса и успешной сдачи экзамена им выдадут «Свидетельства о профессии водителя» соответствующей категории.